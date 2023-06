Pas de repos pour le hérisson bleu qui est déjà rappelé par SEGA pour repartir en mission. Après Sonic Frontiers, l'un des personnages les plus cultes du jeu vidéo sera de retour avec une aventure familière et moderne. Vous préférez l'ancienne formule ? Alors bonne nouvelle.

Un nouveau jeu Sonic Superstars bientôt disponible

À l'image du jeu surprise Prince of Persia, l'éditeur japonais SEGA prend de court les joueurs en annonçant Sonic Superstars. Un jeu en 2,5D qui se rapproche plus des anciens épisodes Megadrive. « Le jeu d'action plateforme à défilement horizontal que vous connaissez et que vous aimez, réimaginé avec des graphismes en 3D, de nouveaux pouvoirs et capacités inédites. Un tout nouveau ainsi que de nouvelles façons de jouer ! ».

Un jeu qui revient à la 2D, dans la lignée de Sonic Mania, où l'on peut choisir entre le hérisson bleu, Tails, Knuckles et Amy Rose. Chacun d'entre eux ayant des compétences uniques qui leur permettront de contre-carrer, encore, les plans du Dr Robotnik. « Exploitez le pouvoir des émeraudes du Chaos en nageant dans des chutes d'eau, en changeant de forme et bien plus ». Comme le démontre le trailer d'annonce, Sonic Superstars sera jouable en solo, mais également à plusieurs.

Du versus joueurs contre joueurs ? Non, ce sera de la coopération. Une grande première pour la franchise où l'on sera en mesure de rassembler trois autres amis pour terminer la campagne du jeu. En revanche, ce mode co-op jusqu'à joueurs n'a l'air d'être jouable qu'en local. Peut-être qu'un mode en ligne arrivera ultérieurement ? La sortie de Sonic Superstars est attendue pour cet automne sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Ci-dessous, la bande-annonce de gameplay qui devrait plaire aux fans nostalgiques, plus friands d'aventures en 2D/ 2,5D qu'en 3D pour la mascotte de SEGA.