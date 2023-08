Dans le panthéon des franchises cultes du jeu vidéo, on retrouve sans aucun doute Sonic, le hérisson le plus célèbre de l'histoire. L'an dernier, Sega nous offrait Sonic Frontiers, un jeu en monde ouvert qui a perturbé certains fans de la licence. Il faut dire qu'on est plutôt habitué à le voir en 2D et non en 3D. Les développeurs l'ont bien compris et nous avons donc un retour à un gameplay plus traditionnel avec Sonic Superstars. Dévoilé lors du Summer Game Fest 2023, il avait donné de ses nouvelles lors du Nintendo Direct le 21 juin dernier. Pour continuer sur cette bonne lancée, il s'est présenté à la soirée d'ouverture de la Gamescom 2023.

Sonic Superstars, un moyen de réunir les fans ?

Lors de sa présentation il y a environ deux mois, Sonic Superstars vendait du rêve aux fans : de la 2.5D avec des mécaniques qui rappellent les belles heures du hérisson bleu. La particularité de cet opus réside dans le fait qu'il est possible de jouer au mode histoire en coopération locale et ce, jusqu'à quatre joueurs. On peut alors jouer Sonic, Knuckles, Tails ou Amy. Mais le jeu permet également d'en découdre en ligne à travers un mini-jeu capable d'accueillir un maximum de huit joueurs. Les fans ont donc été rassuré, mais il restait encore quelques zones d'ombre.

À commencer par la fenêtre de sortie, fixée à l'automne 2023. Jusqu'ici, aucune précision supplémentaire n'avait été apportée et au vu de la période actuelle, un report pouvait être envisageable. Du moins, c'était le cas avant ce premier jour de la Gamescom 2023 qui est venu combler les attentes de celles et ceux étant impatients d'attaquer Sonic Superstars.

Des nouvelles en veux-tu, en voilà

Outre ces nouvelles images qui caressent la rétine et font monter l'adrénaline d'un cran, c'est surtout la fin du trailer qui nous intéresse. En effet, Sonic Superstars possède enfin une date de sortie : le 17 octobre prochain. Il y a donc seulement un peu plus de deux mois à attendre avant de pouvoir parcourir les Northstar Islands. De plus, le mini-jeu dont nous avons parlé plus haut nous a enfin gracié de sa présence. On pourra visiblement s'affronter en 4 contre 4 dans des parties explosives ou participer à des courses.