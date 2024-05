Les amateurs de la franchise Sonic de Sega ont de nombreuses raisons de se réjouir dans les mois à venir. Non seulement la sortie prochaine du troisième film Sonic est attendue, mais les fans pourraient également être surpris par l'annonce imminente d'un nouveau jeu inspiré par le succès de Fall Guys: Ultimate Knockout. Selon des informations partagées par Midori, un leaker reconnu pour ses révélations fiables sur les produits Sega et Atlus, un spinoff intitulé Sonic Rumble serait en cours de développement, spécifiquement pour les appareils mobiles.

Sonic sous une nouvelle forme

Le concept derrière Sonic Rumble semble promettre une expérience de jeu festive et compétitive, rappelant le style ludique et chaotique de Fall Guys, un jeu qui a révolutionné le genre battle royale avec un mélange de mini-jeux et de défis en multijoueur. Bien que les détails soient encore rares, la révélation de ce projet montre l'ambition de Sega de diversifier les expériences de jeu sous la bannière Sonic, en s'appuyant sur des tendances populaires dans l'industrie du jeu vidéo.

En plus de ces informations, il semblerait que Sega ait enregistré plusieurs nom de domaines en lien avec Sonic Rumble, incluant sonicrumble.com et d'autres sous-domaines sur le site de Sega, suggérant que la préparation à l'annonce est déjà bien avancée. Toutefois, ces sites ne sont pas encore accessibles au public, ajoutant un élément de mystère autour de l'annonce officielle du jeu.

La date précise de l'annonce de Rumble, ainsi que sa date de sortie, restent incertaines. Cependant, avec le suivi continu des révélations de Midori, qui a également évoqué un potentiel Sonic Frontiers 2, les fans peuvent s'attendre à des mises à jour régulières sur le sujet.

Ce développement intervient à un moment clé pour Sega, qui semble déterminé à capitaliser sur le succès et la nostalgie autour de Sonic. Malgré tout, cette information reste comme toujours à prendre avec des pincettes.