Sonic est revenu sur le devant de la scène à fond la caisse catapulté par de nombreux succès. S’il a divisé, Sonic Frontiers reste une réussite pour le studio, au même titre que d’autres collections sorties autour. Le hérisson bleu a également percé au cinéma avec deux films, deux cartons et prochainement un troisième volet. Il reviendra bientôt sur nos consoles et PC avec un très gros jeu, Sonic X Shadow Generation, mais ce n’est pas tout puisqu’un autre jeu gratuit est lui aussi prévu pour la fin de l’année.

Sonic Rumble nous donne de ses nouvelles et ça fait plutôt plaisir à entendre

Il s’agit de Sonic Rumble, un futur free-to-play à destination du PC et des mobiles. Pas de versions consoles de preuves à l’heure où ses lignes sont écrites. Le jeu sort cet hiver et se présente comme un party game endiablé à la sauce Fall Guys. Ce sera donc une sorte de Battle Royale fun dans lequel des dizaines de joueurs devront parcourir des niveaux durant des manches éliminatoires. L’ultime survivant de toutes ces épreuves sera bien entendu fait grand gagnant et remportera des récompenses.

Un jeu qui s’annonce plutôt fun finalement et qui pourra profiter de la licence Sonic pour nous servir un casting de héros bien connus de la franchise, mais aussi des mondes que les fans connaissent très bien. Mais qui dit free-to-play, dit forcément modèle économique et ici il y a un monde entre la consommation en Asie et en occident.

Les pay-to-win ou encore les gacha ont une belle vie en Asie, ils sont légion et ce sont des cartons monstrueux. En Europe, et surtout chez nous, le pay-to-win est un véritable frein, les « gouffres à fric » aussi, on a vu les scandales autour de Diablo Immortal par exemple. Les gacha quant à eux, ont parfois bonne presse, les jeux du Hoyoverse (Genshin Impact, Honkai : Star Rail en sont un excellent exemple. Mais en règle générale, ce n’est clairement pas la folie, bien au contraire. Le gacha « n'a pas eu beaucoup de succès lorsqu'il s'agit de jeux destinés à un public international de tous âges » affirme Makoto Tase, responsable sur le jeu, dans les colonnes d’Automaton.

Le jeu gratuit du hérisson bleu ne sera ni un gacha, ni un pay-to-win

Par chez nous, on tolère à peine le contenu cosmétique, même si les chiffres prouvent le contraire puisque, bah, ça marche. En ce sens, Sega a revu sa copie et fait une croix sur le système gacha pour quelque chose de plus conventionnel et connu histoire de brosser les joueurs occidentaux dans le sens du poil. Le studio s’adapte donc à la « norme mondiale », et propose une boutique de cosmétiques tout ce qu’il y a de plus classique. Ces objets s’échangeront contre des anneaux, qui seront certainement la monnaie à acheter en jeu avec du véritable argent. On se doute que l’on pourra aussi en gagner un peu en jouant comme un acharné.

L’aléatoire n’aura pas sa place dans Sonic Rumble, les développeurs insistent bien sur ce fait, pas de gacha, point final. À la place, la boutique sera mise à jour régulièrement avec du nouveau contenu que l’on sent déjà venir comme étant saisonnier.

Pour le reste, peu d'informations ont filtré et il faudra attendre la sortie définitive du jeu pour voir comment tout ça s’emboite et surtout, ce que ce jeu Sonic atypique a dans le ventre.

Source : Automaton