On a failli attendre. Un an après avoir dévoilé son adaptation, Netflix dévoile enfin ce à quoi ressemblera la série Sonic Prime destinée à un jeune public rappelons-le.

Histoire de bien surfer sur le carton du film Sonic, Netflix révèle enfin un premier aperçu de sa série Sonic Prime. Pas de fourrure, de tête ou de dents bizarres, c’est ce bon vieil hérisson bleu comme on l’aime.

Enfin des visuels pour Sonic Prime

Le Sonic à la sauce Netflix se dévoile. En février dernier, le géant du streaming américain révélait préparer une série autour du hérisson bleu. Néanmoins aucune image n'avait été montrée jusqu’ici et des nouvelles se faisaient encore attendre. Il y a quelques jours, on apprenait que plusieurs projets d’animation ont été annulés après la baisse historique d’abonnés du service. Sonic Prime a heureusement été épargné par ce grand ménage, et la plateforme souhaite aujourd’hui rassurer les utilisateurs.

Dans le cadre d’une présentation de son catalogue de séries d’animations pour enfants, Netflix a enfin partagé quelques visuels de Sonic Prime et un court extrait vidéo. Pas de surprise, le résultat est proche des autres séries du type et de bon augure. Le programme sera diffusé cette année à une date encore indéterminée.

Sonic le Film 2 cartonne au box office

Malheureusement, on ne sait toujours grand-chose autour de Sonic Prime si ce n’est que la première saison se composera de 24 épisodes. Question scénario, quelques libertés seront prises sous couvert de multivers. A la distribution, on retrouvera Deven Mack, Ashleigh Ball, Shannon Chan-Kent, Brian Drummond, Vincent Tong ou encore Ian Hanlin.

L’annonce de Netflix tombe à pic. Sonic le Film 2 cartonne actuellement au box office avec déjà 303 millions de dollars engrangés en seulement un mois. Cette suite est déjà en train de surpasser son prédécesseur et s’impose déjà comme l’une des plus grosses adaptations de jeu vidéo au cinéma. Sans surprise, Sonic le Film 3 a été déjà confirmé. On imagine qu’avec le carton de l'adaptation cinématographique, les enfants vont se ruer sur Sonic Prime. De leur côté, les joueurs pourront mettre la main sur Sonic Frontiers cette année.