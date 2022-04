Les grands classiques de la Mega Drive vont revenir plus beaux que jamais en versions remasterisées avec Sonic Origins. La compilation dévoile aujourd’hui sa date de sortie, son édition spéciale et son contenu.

La compilation Sonic Origins se dévoile

Sonic Origins se dévoile enfin. Annoncée en mai dernier avec un simple logo, la compilation a fait l’objet de plusieurs leaks ces derniers jours, signe qu’elle donnerait enfin de ses nouvelles. Plus de place au doute, SEGA vient de lever le voile sur son contenu et sa date de sortie. Le rendez-vous est fixé au 23 juin 2022 sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch, PC, PS4 et Xbox One.

Sans surprise, Sonic Origins regroupera quatre jeux essentiels de la génération 16-bit. Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic the Hedgehog 3 & Knuckles ainsi que Sonic CD. Il ne s’agira pas ici d’émulation, mais de portages flambant neuf qui disposeront chacun de nouveaux génériques d'ouverture et de fermeture. Les joueurs auront le choix entre deux modes : la Classique et l'Anniversaire. Comme son nom l’indique, le Classique respectera à la lettre l'œuvre originale et son gameplay. A l’inverse, le mode Anniversaire permettra de jouer en profitant d’une résolution optimale en plein écran et sans craindre le game over. Il sera impossible d’y perdre des vies.

Des bonus et des missions difficiles

Des missions additionnelles difficiles seront également de la partie. Disponible dans l’ensemble des jeux, elles permettront de récolter des médaillons à dépenser pour débloquer de nouveaux contenus. Il est également question d’un certain « Special Stage » encore bien mystérieux. En complément, la compilation permettra visiblement de jouer Sonic, Tails et Knuckles sur l’ensemble des opus.

Sonic Origins ne sera disponible qu’en version digitale (39,99 euros). Toutes celles et ceux qui précommanderont le jeu partiront avec 100 médaillons d’avance, le mode miroir débloqué et le Format Letter Box (Mega Drive). Une édition Digital Deluxe facturée 44,99 euros permettra d’accéder à quelques bonus encore un peu énigmatiques, dont des musiques supplémentaires extraites des jeux Mega Drive, le contrôle de la caméra sur les îles du menu principal, un arrière-plan format letterbox, des missions difficiles supplémentaires, des animations des personnages en Lecture musicale et des personnages dans le Menu Principal.