Pendant longtemps, la franchise Sonic est restée dans l'ombre, sans l'ombre d'un nouvel opus pour mettre tout le monde d'accord. Bien sûr, depuis, la situation a changé, et maintenant, on a de beaux projets en approche. On pense évidemment au remaster de Generations, mais également au troisième film qui doit sortir au cinéma. Et c'est tout ? Eh bien non, puisqu'un autre jeu vient d'être victime d'un leak, et ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de lui. Pour cause, il reprendrait un concept qui a rencontré une grande popularité dans un certain titre nommé Fall Guys.

Un nouveau jeu Sonic a leaké, et il est gratuit

Il y a environ un mois, Insider Gaming disait être en possession de plusieurs vidéos issues d'un jeu mobile un peu particulier. Il s'appelle Sonic Toys Party, et il mettrait en scène le hérisson bleu et sa bande dans une expérience multijoueur à la sauce Fall Guys. En bref, un titre où on s'affronte dans une série de mini-jeux, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un joueur debout, grand gagnant de la partie. Inutile de préciser que ça fonctionne à merveille. Bien sûr, ce n'était qu'une rumeur et en l'absence d'une vidéo ou d'images à se mettre sous la dent, il fallait prendre ça avec des pincettes. Mais ça y est, du gameplay a leaké.

C'est la chaîne Youtube The Sonic Show qui a vendu la mèche en dévoilant un trailer de ce fameux Sonic Toys Party. Elle n'est actuellement plus disponible, ce qui renforce le fait qu'on a affaire à quelque chose de sérieux. Néanmoins, de nombreux utilisateurs ont réussi à la récupérer, nous offrant ainsi un premier aperçu de ce nouveau jeu assez spécial et free-to-play. Selon le compte Sonic Stadium, il serait en développement chez Sega Networks, qui a donné naissance à Sega Pocket Club Manager. Et donc, qu'est-ce qu'on voit dans la vidéo ?

On peut voir les personnages de l'univers de Sonic (Amy, Knuckles, Tails, etc.) prendre part à des épreuves diverses et variées qui ont l'air bien nerveuses et plutôt amusantes. Pour le moment, les parties ont l'air de pouvoir accueillir un total de 32 joueurs. Attention, Sega n'a rien confirmé, même si ça semble fort crédible. La dernière rumeur en date nous parle d'une sortie pour cet été. Par conséquent, si ça s'avère, on en saura sûrement plus dans les mois qui viennent.