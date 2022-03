Après Sonic 3 le film et une série, Paramount Pictures parle d'un Sonic Cinematic Universe. Ce sera comme le Marvel Cinematic Universe mais avec des hérissons, un renard et Jim Carrey.

Il faut espérer que vous aimiez le hérisson bleu au cinéma, car ses producteurs n'ont pas l'intention de revenir en arrière. Non, ils veulent même étendre l'univers cinématographique du hérisson. C'est le SCU, pour Sonic Cinematic Universe, un nom original qui n'a été entendu nulle part ailleurs...

Des projets à long terme

C'est ce mercredi 30 mars 2022 que vous pourrez suivre les nouvelles aventures de la mascotte de SEGA, Tails et Knucles dans Sonic 2 le film. Si le succès du long-métrage n'est pas connu à l'avance, les performances du premier volet suffisent aux producteurs qui voient les choses en grand.

L'un d'eux, Toby Ascher, annonce déjà la création d'un Sonic Cinematic Universe et en conséquence, des projets à long terme pour la licence.

Nous créons un univers cinématographique Sonic, donc nous savions que de nouveaux personnages, comme Tails et Knuckles, allaient apparaître; des protagonistes nouveaux dans les films mais connus et appréciés des joueurs du monde entier.

Sonic Cinematic Universe, un succès assuré ?

Compte tenu de la popularité du personnage et du large public qu'il peut drainer, l'avenir de l'animal anthropomorphique sur grand écran paraît radieux. Et c'est d'autant plus vrai lorsque l'on regarde arrière et l'argent engrangé par Sonic le film. Il a ainsi récolté 320 millions de dollars au box-office, pour un budget de 85 millions, ce qui fait un paquet d'anneaux d'or.

À ce titre, c'est l'une des adaptations de jeux vidéo les plus lucratives de tous les temps. On comprend donc aisément pourquoi Paramount Pictures a donné son feu vert pour la suite, et une série Paramount+ centrée sur Knuckles. Le studio ira t-il jusqu'à créer des crossover avec Nintendo pour un spin-off ? Après tout, il y a bien la franchise Mario & Sonic aux Jeux Olympiques...

Aviez-vous aimé Sonic le film ? La suite vous intéresse t-elle ? Un Sonic Cinematic Universe, est-ce une bonne idée ou vaut-il mieux ne pas voir trop grand ? Dites nous tout en commentaires.