La franchise Sonic a encore de beaux jours devant elle. Et non, on ne parle pas forcément de son héritage au cinéma, avec un troisième film qui se fait attendre au tournant. En jeu vidéo, la licence va revenir cet automne dans le remaster de Generations. La cerise sur le gâteau, c'est qu'il va venir ajouter Shadow en tant que personnage jouable avec une campagne solo dédiée. Un beau cadeau pour les fans, qui ne sont pas au bout de leurs surprises. Pour cause, il y aurait également un autre projet sur le feu, et cette fois, on aurait affaire à un free-to-play.

Un jeu gratuit estampillé Sonic ? On signe où ?

Cette information nous vient directement d'Insider Gaming, qui dit avoir eu accès à des vidéos d'un jeu avec le hérisson bleu un peu spécial. Le média aurait eu l'autorisation d'en parler, à la seule condition de ne pas dévoiler ses sources ou une quelconque image. Sonic Toys Party serait donc prévu pour l'été 2024, et il adopterait le même concept qu'un titre fort célèbre : Fall Guys. Oui oui, lui-même, ce qui peut paraître plutôt surprenant. Néanmoins, au vu du succès de ce dernier, ce ne serait pas un choix dénué de logique.

D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de ce jeu étrange. En janvier, un leaker du nom de MbKKssTBhz5 mentionnait l'existence d'un spin-off sur mobiles. La particularité de celui-ci étant qu'il adopterait des mécaniques similaires à celles de Fall Guys. Les indices commencent clairement à s'accumuler, mais attention. En effet, ça reste à prendre avec des pincettes, car on n'a eu aucune confirmation officielle. Ceci dit, Insider Gaming a tout de même des détails supplémentaires à fournir, histoire de nous convaincre.

Le gameplay décrit par le média ressemble effectivement à celui du titre de Mediatonic. Dans des serveurs de 32 joueurs, il serait possible de s'affronter dans diverses épreuves avec une bonne partie des personnages de la célèbre franchise. Les noms suivants sont relevés : Sonic, Tales, Shadow, Knuckles, Eggman, Amy et Metal. Au menu, des courses d'obstacles ou encore des combats contre des boss, avec un seul survivant à la fin. Les anneaux d'or auraient également une importance primordiale, servant de monnaie in-game pour des cosmétiques, entre autres.