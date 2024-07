Takashi Iizuka, le chef de la Sonic Team chez SEGA, a récemment partagé son intérêt pour le développement d'un jeu différent. Bien que ce projet ne soit pas encore en développement, cette idée suscite l'enthousiasme parmi les fans de la célèbre franchise. On peut comprendre pourquoi car cela s'éloigne beaucoup de ce que l'on a pour habitude de voir avec la licence.

Sonic pourrait proposer autre chose

Lors d'une interview avec Good Vibes Gaming, Iizuka a exprimé son étonnement quant à l'absence d'un véritable RPG Sonic depuis les débuts de la série il y a plus de 30 ans. Bien que Sonic Chronicles: The Dark Brotherhood, sorti en 2008 pour Nintendo DS et développé par BioWare, soit un RPG, il n'a pas été produit en interne par la Sonic Team.

Iizuka a admis son amour pour les jeux de rôle, déclarant : « J'aime personnellement les RPG. Le format RPG est très amusant et je me demande pourquoi nous n'avons pas fait de RPG Sonic pendant toutes ces années. » Cependant, il a rapidement tempéré les attentes en précisant qu'il n'y avait pas de plans concrets pour le moment : « J'aimerais travailler sur un RPG Sonic à un moment donné avant de prendre ma retraite de SEGA. Mais pour l'instant, ce n'est qu'un rêve ; il n'y a aucun plan concret. »

En attendant la réalisation potentielle de ce projet de RPG, les fans du hérisson bleu ont plusieurs nouveautés à attendre avec impatience. Le jeu X Shadow Generations semble prometteur, et des rumeurs circulent sur une suite de Frontiers. Ces projets témoignent de la vitalité et de la diversité des futures aventures de Sonic.

L'idée d'un RPG, bien qu'encore hypothétique, offre une perspective excitante pour l'avenir de la franchise. Les déclarations de Takashi Iizuka reflètent un désir sincère d'explorer de nouveaux horizons pour Sonic. En attendant, les fans peuvent se réjouir des projets en cours et espérer qu'un jour, ce rêve de RPG devienne réalité.

Source : videogameschronicle