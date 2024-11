La promotion de Sonic 3 le film reprend à mesure qu'on se rapproche de la sortie au cinéma. Pour rappel, le hérisson bleu et sa bande seront de retour le 25 décembre 2024. Un long-métrage qui, selon le réalisateur, sera à un bel hommage au personnage de Shadow qui fait son entrée. « Nous avons mis beaucoup de soin et d'amour à raconter l'histoire de Shadow et à donner aux fans la meilleure version cinématographique possible du personnage » a déclaré Jeff Fowler lors d'une discussion avec Entertainment Weekly.

La deuxième bande annonce de Sonic 3 le film est là !

Shadow, qui est apparu dans le chapitre inédit du jeu Sonic X Shadow Generations, est le nouveau personnage de Sonic 3 le film. Un protagoniste bien connu des fans des jeux qui sera le grand ennemi de cette nouvelle aventure live-action. « Sonic, Knuckles et Tails se retrouvent face à un nouvel adversaire, Shadow, mystérieux et puissant ennemi aux pouvoirs inédits. Dépassée sur tous les plans, la Team Sonic va devoir former une alliance improbable pour tenter d’arrêter Shadow et protéger notre planète ».

Paramount a mis en ligne un deuxième trailer explosif qui se moque gentiment Pokémon Détective Pikachu et Pokemon tout court. Après Knuckles et Tails, c'est donc Shadow qui fait son entrée dans Sonic 3 le film, mais il ne sera pas seul. Ce nouveau volet live-action cache un secret très important pour la suite, puisqu'il y aura un personnage additionnel à la toute fin. « C'est amusant de voir les débats qu'ont les fans en ligne sur le fait de savoir quel sera le prochain personnage, qui sera dévoilé à la fin du film » a ajouté Fowler.

Quel pourrait être le personnage qu'on reverra davantage dans Sonic 4 le film ? Selon une théorie Tika Sumpter (Maddie Wachowski) a déjà porté des vêtements aux couleurs de personnages pour teaser leur présence. Dans le premier film, elle avait un haut jaune en référence à Tails, puis a arboré un t-shirt rouge dans le second opus pour teaser Shadow dans le troisième volet. Or sur une des affiches de Sonic 3 le film, elle porte un pull violet bien flashy. Pour certains, ce serait un indice que le personnage caché n'est autre qu'Amy Rose. D'autres estiment que Metal Sonic pourrait aussi rejoindre la franchise cinématographique. Hallucination collective ou vrai jeu de pistes ? Réponse le 25 décembre prochain.

Source : Paramount Pictures France.