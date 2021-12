Chose promise chose due. Paramount avait indiqué qu’il comptait diffuser la première bande-annonce de Sonic 2, le Film pendant la cérémonie des Game Awards 2021. Et c’est ce que le studio américain a fait. En plus de dévoiler les premières images du film et de montrer certains de ses nouveaux protagonistes, cette vidéo répond à une question que se posait le public français depuis l’annonce de cette suite. Et cette réponse risque de ne pas faire que des heureux.