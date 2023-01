Le nouvel écran OLED de la Nintendo Switch contribue désormais à son grand succès, en offrant des visuels soyeux. Durant ces soldes d'hiver, nous vous proposons un pack très intéressant incluant la console et le jeu The Legend of Zelda : Skyward Sword HD.

Soldes d'hiver 2023 : Un pack Switch OLED + The Legend of Zelda: Skyward Sword HD à 319 € !

C'est sûrement l'une des offres les plus intéressantes en cette période de soldes : la Nintendo Switch OLED bénéficie d'une réduction avec un joli cadeau en supplément. Pour rappel, le modèle OLED est la version la plus récente et la plus évoluée de la Switch. Ce qui a changé ? Un écran de 7 pouces, plus grand que les anciennes versions, et bien évidemment, la technologie OLED avec des bordures plus fines ; ce qui rend les couleurs beaucoup plus vives et les noirs beaucoup plus profonds pour des images époustouflantes.

Vous pouvez obtenir ce pack Nintendo Switch + The Legend of Zelda : Skyward Sword HD à seulement 319.99 € chez la Fnac.

Et avec la carte Fnac, vous bénéficiez d'une petite réduction supplémentaire. L'abonnement coûte 14.99 €/an (seulement 9,99 € la première année).

Niveau connectique, le port Ethernet RJ45 est enfin disponible sur cette version améliorée de la Switch, ce qui permettra aux joueurs de profiter d'une connexion internet largement plus stable. De plus, contrairement aux versions Lite et classique qui proposent que 32 Go de stockage, la version OLED en propose le double, soit 64 Go de stockage !