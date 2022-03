C'est à la fin de ce nouveau trailer qu'on peut donc découvrir que Sniper Elite 5 va débarquer le 26 mai 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. D'ailleurs, les joueurs Xbox seront sûrement ravis d'apprendre que le jeu sera disponible day one dans le Game Pass.

Ce nouvel épisode de la série va cette fois se dérouler en France (après l'Italie de Sniper Elite 4, et l'Afrique du Nord des précédents opus) en 1944. On y incarnera toujours l'agent Karl Fairburne de l'OSS, un sniper aguerri dont la mission sera cette fois encore de contrer un projet d'armement secret des Nazis, le projet Kraken.

Douce France, cher pays de mon enfance

Le studio Rebellion a expliqué avoir utilisé cette fois la photogrammétrie afin de recréer des endroits authentiques, tout en respectant scrupuleusement l'architecture des bâtiments. Désormais les maps disposeront de plusieurs points d'infiltration et d'extraction, ce qui devrait laisser plus de latitude au joueur dans ses choix tactiques.

L'intégralité du jeu sera jouable en solo ou en coop, sachant qu'une nouvelle feature appelée "invasion" va faire son arrivée. Concrètement, cela va permettre d'aller squatter la partie d'un autre joueur en incarnant un soldat du Reich, avec l'objectif de traquer et d'éliminer Karl Fairburne (l'autre joueur donc). Inversement, il sera aussi possible de faire appel à un second sniper afin d'avoir un coup de main dans certaines situations. Cela devrait par exemple permettre de faire des tirs simultanés afin d'éliminer deux cibles en même temps.

Sniper Elite : le gore toujours au menu

La célèbre Kill Cam sera bien évidemment de la partie afin de voir notre ogive déchirer les tissus et les organes de l'ennemi. Mais la grosse nouveauté, c'est que cette feature sera désormais accessible lorsqu'on utilise les pistolets et les SMG, alors qu'elle était réservée au fusil à lunette jusqu'ici.

Les joueurs qui précommandent Sniper Elite 5 auront droit en bonus à la célèbre mission de l'assassinat d'Hitler. Après la base marine de Sniper Elite 4, on va cette fois devoir aller chercher le fürher au cœur des alpes bavaroises, dans sa résidence de Berchtesgaden.