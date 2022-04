Prévu pour débarquer sur PC, PS4 PS5, Xbox One et Xbox Series X|S le 26 mai prochain, Sniper Elite 5 signe le grand retour de Karl Fairburne. L'agent de l'OSS va cette fois prendre la direction de la France afin, comme toujours, de mettre un grand coup d'arrêt aux projets nazis. Une fois n'est pas coutume, il s'agit cette fois encore de stopper un programme d'armement révolutionnaire.

Sniper Elite 5 : la course à l'armement

Après le Landkreuzer P.1000 de l'épisode 3, et le missile Henschel Hs 293 de l'épisode 4, c'est désormais le projet Kraken (qui touche à des sous-marins) qui sera l'objectif de Sniper Elite 5. Néanmoins, le trailer du jour se focalise sur une autre nouveauté du jeu : la Kill-Cam. Ce ralenti qui permet de voir notre projectile bousiller les organes de nos cibles est une des features phare du jeu. Mais si cette dernière est présente depuis le début de la série, elle était jusqu'alors réservée au fusil de précision.

Comme on peut le voir dans ce trailer, la Kill-Cam va désormais se déclencher même lorsqu'on utilisera des armes de plus courte portée. Le pistolet, la SMG ou le fusil à pompe seront désormais à même de déclencher l'animation, tout comme le couteau. Vous l'avez compris, dans ce Sniper Elite 5, on va avoir droit à des gros plans d'organes réduits en bouillie de manière assez récurrente.

Plus de liberté

Sniper Elite 5 disposera aussi de maps qui vont offrir plusieurs points d'infiltration et d'exfiltration. Le joueur pourra donc profiter d'une liberté tactique bien plus grande. Cela devrait également permettre de rendre le jeu un poil moins linéaire, tout en renforçant sa replay-value. On rappelle que ce nouvel épisode sera intégralement jouable en coop, ce qui va permettre de faire des tirs simultanés.

Si jamais vous êtes hypés, sachez que les précommandes du jeu sont ouvertes. Ceux qui passent en caisse dès maintenant auront droit à quelques bonus, dont la mission de l'assassinat d'Hitler.