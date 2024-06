Avant la très regrettable fermeture de SIE Japan Studio, plusieurs figures emblématiques sont parties comme Masami Yamamoto, producteur sur Bloodborne et Tenchu 2. Mais l'ancienne structure a également perdu le très talentueux Keiichiro Toyama, le père de Silent Hill, Forbidden et Gravity Rush, qui a depuis fondé son studio en lançant son premier projet en indépendant : Slitterhead. Après quelques années de gestation, le jeu est prêt à débarquer sur consoles et PC très prochainement.

Sept ans après la sortie du très sous-estimé Gravity Rush 2, Keiichiro Toyama s'apprête à revenir sur le devant de la scène avec d'anciens collègues pour proposer Slitterhead. Un jeu d'action teinté d'horreur avec l'incontournable Akira Yamaoka, l'illustre compositeur de la franchise Silent Hill, à la bande-son. Un projet de rêve ? Sur le papier, ça fait envie, mais vous allez pouvoir vous faire votre propre avis avec la toute première bande annonce de gameplay. À l'origine, le trailer aurait dû être diffusé durant la conférence Summer Game Fest 2024, mais il y a semble t-il eu un cafouillage puisque la vidéo est déjà disponible. Grâce à elle, on sait enfin à quoi ressemble Slitterhead.

Comme annoncé par Toyama-san, on est clairement face à un jeu d'action horrifique avec des créatures au design parfois bien dérangeant. La particularité de Slitterhead, c'est que l'on ne joue pas forcément un personnage défini, mais beaucoup plus. Un système permet en effet de posséder n'importe quel PNJ de la ville. Ils sont évidemment tous différents physiquement, mais ne semblent pas avoir accès aux mêmes armes ou compétences. On peut même voir qu'il est possible de s'approprier le corps d'un chien.

Pour le reste, on a l'air d'être sur des combats classiques avec des parades, diverses armes dont certaines très organiques. L'un des personnages peut par exemple éjecter sa main, qui reste accrochée au corps, lors d'un combat. Le concept de Slitterhead est clairement intrigant et donne envie d'en savoir plus. Il y a même une vibe Forbidden Siren. D'un autre côté, on ressent aussi forcément le manque de budget et les animations en pâtissent. Suffisamment pour être un défaut repoussoir ? On pourra le découvrir à partir du 8 novembre 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC. Une sortie très proche qui fait office de grosse surprise, car on ne l'attendait pas de sitôt. Pour voir le trailer de Slittherhead, rendez-vous chez nos confrères de Gematsu.