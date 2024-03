Vous prenez Metal Gear Solid, LA Noire, une ambiance occulte, vous mélangez et vous obtenez Sleight of Hand. Mais attention aux apparences, car le jeu a un autre secret.

Le mercredi 6 mars 2024 à 19h, Microsoft a organisé un Xbox Partner Showcase afin de montrer les prochains jeux qui auront le droit à une sortie sur Xbox Series X|S, Xbox Game Pass et même PC. Frostpunk 2 a enfin annoncé sa date de sortie définitive, FF14 a fait de même et il y a eu tout un tas d'autres annonces. Parmi elles, on a eu l'officialisation du très beau Tales of Kenzera ZAU, la trilogie Stalker sur consoles pour la première fois, et d'autres choses inattendues comme Sleight of Hand.

Un nouveau jeu Sleight of Hand annoncé sur Xbox Series X|S et PC

Pendant trente minutes, les joueuses et joueurs Xbox Series X|S ont donc pu apercevoir les jeux qui sortiront dans quelques semaines ou mois. Mais un titre a retenu l'attention, alors même qu'on a quasiment rien vu, puisqu'il n'y avait qu'une seule cinématique. Toutefois, des informations sont maintenant disponibles et Sleight of Hand a de quoi attirer notre curiosité. Une nouvelle licence créée par Joshua Briggs, le créateur de FRAMED, un soft qui a cartonné à sa sortie sur supports mobiles et qui a également une version PC.

Dans Sleight of Hand, on incarne Lady Luck, une sorcière en imper noir qui a été trahie par les siens. À la suite d'un événement interne à son ancien clan, cette dernière perd l'une de ses deux mains, qui est remplacé par un jeu de cartes maudit. Pour se venger, payer ses factures et essuyer ses dettes, Lady Luck se rend à Steeple City, très résolue à contrecarrer les plans de son ex-boss.

Voilà pour le pitch, mais Sleight of Hand appartient à quel genre ? Eh bien à plusieurs en réalité. On a un jeu d'infiltration action à la Metal Gear Solid, qui se mêle à LA Noire. La furtivité sera l'un des piliers des gameplay, mais Lady Luck devra aussi mener des interrogatoires auprès de ses anciens collègues pour progresser dans sa vengeance. Exactement comme le jeu de Rockstar Games. Mais Sleight of Hand a un autre atout dans sa manche.

Metal Gear Solid rencontre LA Noire qui croise un jeu de cartes

En plus de l'infiltration, de l'action et de la dimension enquête, Sleight of Hand est un deck-builder. Pour s'en sortir dans les rues de Steeple City, la sorcière peut accumuler des cartes, les améliorer et devra sortir les bonnes au bon moment. Elles ont toutes des propriétés comme le fait de transformer les ennemis en pierre ou de les aveugler, de poser des pièges ou de révéler des adversaires tapis dans l'ombre. À cela s'ajoute des « bibelots » maudits pour s'offrir des effets passifs permanents, mais qui ne s'activeront que sous certaines conditions.

Et pour les fans de Metal Gear Solid, il y a une ultime surprise. Le personnage principal de Sleight of Hand, Lady Luck, sera doublé par Debi Mae West. C'est l'actrice qui a prêté sa voix à Meryl Silverburgh. L'amoureuse de Solid Snake. Le jeu sera disponible en 2025 sur Xbox Series X|S, PC et day one dans le Game Pass.