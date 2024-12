Sept ans après l'incontournable premier opus mélangeant rogue-lite et jeu de cartes, le très attendu Slay the Spire 2 se montre enfin, avec en prime une excellente nouvelle !

On savait que Mega Crit travaillait activement sur Slay the Spire 2 grâce à un teaser dévoilé il y a quelques mois, et celui-ci se présente officiellement à l'occasion des Game Awards 2024 avec du gameplay, ainsi qu'une annonce qui devrait beaucoup intéresser les fans de l'excellent premier opus. Voyons donc la nouvelle carte qu'avait le studio indépendant dans sa manche.

Slay the Spire 2 met enfin cartes sur table

En 2017, le studio indépendant Mega Crit créait la surprise avec un premier opus marquant à plus d'un titre. Avec son gameplay mélangeant rogue-lite et collection de cartes, le titre a popularisé un nouveau jeu genre, souvent copié, mais rarement égalé. Le titre a tellement eu de succès qu'il est sorti sur à peu près toutes les plateformes. Slay the Spire 2 était donc extrêmement attendu, et voici enfin un premier aperçu de son gameplay.

On remarque d'emblée une direction artistique extrêmement similaire, et un gameplay qui garde tout le sel du premier opus. On retrouve également les mêmes classes, mais également une nouvelle s'apparentant à un nécromancien, avec des serviteurs avec lesquels interagir. Comme son aîné, Slay the Spire 2 devrait proposer son lot de défis et de boss qui risquent de ruiner vos runs.

Comble du bonheur, Mega Crit profite également de l'occasion pour nous annoncer une très bonne nouvelle. Le titre sortira en effet en accès anticipé courant 2025. Ne reste donc plus beaucoup de temps à attendre pour à nouveau réessayer de tuer la Spire, et probablement mourir en boucle en essayant, mais en obtenant un deck toujours plus puissant pour améliorer ses chances pour les prochaines runs.

Source : The Game Awards sur Youtube