Skyrim ne palisante pas du tout avec ces contenus et certaines d'entre eux sont completmeent WTF et fhamlboulent totalmeent l'experience de jeu.

Treize ans après la sortie de The Elder Scrolls V: Skyrim, les mods continuent de surprendre les joueurs. Mais il faut bien admettre que certains sortent vraiment du lot et sont même complètement WTF. Au point de chambouler totalement le gameplay original en introduisant des éléments que personne n'avait imaginés. C'est une nouvelle fois le cas avec cette création.

Quand Skyrim devient un jeu de tanks

Le mod du jour est Skyrim World of Tanks, créé par un moddeur sous le nom de MixedMartialArtist. Oubliez les épées et les sorts, ce mod vous plonge dans des batailles de chars inspirées de la Seconde Guerre mondiale. Oui, vous avez bien lu : Skyrim avec des tanks. Et même des avions.

Ce mod ne se contente pas d'ajouter quelques véhicules. Il change totalement l'expérience de jeu. Les dragons que vous aviez l'habitude de combattre ? Ils sont remplacés par des avions de guerre comme les Stukas. Les combats à l'arme blanche laissent place aux chars T-34 soviétiques. Imaginez-vous dans votre Panzer Panther, traversant les plaines de Skyrim pour mener des batailles de chars. Façon Bataille de Koursk. Le contenu propose même des combats d'infanterie, avec des offensives comme à Stalingrad.

D'ailleurs, le mod ne transforme pas uniquement les combats. Il vous permet aussi de commander des troupes pour reprendre des territoires, une bataille à la fois. Des dizaines de soldats non-joueurs se battent à vos côtés, rendant chaque bataille encore plus intense et immersive. Impossible de résister à vous mettre une vidéo de présentation, qui parle d'elle même.

Ce qui rend ce mod vraiment unique, c'est cette combinaison inattendue entre l'univers fantastique de Skyrim et l'armement moderne de la Seconde Guerre mondiale. Pour télécharger le mod, il suffit de se rendre sur Nexus.

Source : Nexus