Skyrim fait toujours parler de lui après toutes ces années et cette-fois-ci, c’est pour un magnifique ajout à la collection des fans les plus ardus. Ça arrive bientôt !

Cela fait déjà 13 ans que The Elder Scrolls V : Skyrim est sorti sur nos consoles et pc. Après de nombreuses versions du soft, remastered, édition collector, special anniversary, etc, il fait toujours parler de lui après tant d’années. Il faut dire que Skyrim était un sacré pas en avant pour les RPG à l’époque. On se souvient des innombrables quêtes, des heures à se balader dans Bordeciel et de l’immersion dans l’univers. Cette dernière se réalisait en partie grâce à la musique variée et spécifique à chaque action ou lieu. Les joueurs pourraient reconnaître et associer chaque musique à un moment qu’ils ont passé dans le jeu : la fameuse mélodie qui change quand un ennemi approche, les ambiances dans les tavernes ou bien même les chants du menu, intitulé Dragonborn.

Le meilleur de Skyrim chez vous

Pour tous ceux à qui manquent toutes ces musiques, une nouvelle édition vinyle de la totalité des soundtracks du jeu est bientôt disponible ! Edité par Spacelab9 (connus pour de nombreux autres vinyles de jeux vidéo) et Just for Games, le coffret contiendra de nombreuses illustrations et, bien sûr, les 4 fameux vinyles de Skyrim d’une couleur dorée inédite. Ce beau collector sera facturé 139,99€, avec un paiement en plusieurs fois possible. Une deuxième édition moins bling-bling sera aussi disponible à la Fnac et sur les sites d’e-commerce classiques dans une version argentée au même prix. Ces deux coffrets vinyles de Skyrim seront disponibles le 30 août 2024.

Une tracklist plus que complète !

Nous connaissons d’ores et déjà la tracklist et l'ordre des chansons sur les vinyles Skyrim que voici :