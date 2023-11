Avez-vous déjà imaginé The Elder Scrolls V : Skyrim tourner sous l'Unreal Engine 5 ? Voilà ce que ça aurait pu donner, et c'est une claque. Ça pourrait donner envie de relancer le jeu.

The Elder Scrolls V : Skyrim est de loin l'un des RPG qui a le plus marqué la dernière décennie. Les joueurs de l'époque se souviennent encore de l'impact qu'a eu le jeu, et celui-ci se ressent encore aujourd'hui. Les fans continuent de repartir en Bordeciel pour aller chasser du dragon et pousser des « Fus Ro Dah » à tout-va. D'ailleurs, avec les nouvelles technologies qu'on connaît de nos jours, on est en droit de se demander à quoi pourrait bien ressembler le titre sous Unreal Engine 5, par exemple. Eh bien, on a la réponse.

Skyrim sous Unreal Engine 5, ça donnerait quoi ?

Attention, ce n'est pas à proprement parler une version du jeu qui tourne sous le moteur 3D de l'UE5. Ce serait peut-être un peu trop beau pour être vrai. En fait, c'est un utilisateur du nom de Leo Torres qui nous propose de visionner sa nouvelle vidéo nous présentant la ville de Fortdhiver. C'est un lieu emblématique de Skyrim et qui abrite le foyer d'une Académie de mages très réputée. Notre homme aime beaucoup cet endroit, et il a donc voulu lui rendre hommage en le recréant sous l'Unreal Engine 5, mais il y a une particularité à noter. Ce n'est pas le Fortdhiver qu'on connaît.

Dans l'histoire de Skyrim, cette ville était autrefois une grande capitale qui pouvait rivaliser avec Solitude, entre autres. Malheureusement, une série de tempêtes a frappée, et les dégâts ont été catastrophiques. Hormis l'Académie, tout n'était que ruines et désolation. Le lieu qu'on parcourt dans le jeu n'est que l'ombre de ce qu'était Fortdhiver par le passé. Mais alors, à quoi elle ressemblait à l'époque ? C'est ce que le Youtuber a essayé de nous montrer à travers sa vidéo.

Techniquement, nous n'avons pas affaire au vrai Fortdhiver décrit dans le scénario de Skyrim. En même temps, ça aurait été un peu compliqué de mettre ça sur pied sans aide extérieure. A la place, Leo Torres a tenté de présenter la ville sous un jour moins triste, moins désolé, tout en ajoutant plus d'habitations. C'est une manière assez intelligente de nous donner un aperçu de sa gloire d'antan, et il faut avouer que le résultat est plutôt impressionnant.

Un bel avenir devant le jeu

Ce rendu de Fortdhiver donne vraiment envie de relancer Skyrim. Mais la plupart d'entre vous ont sûrement déjà fait le tour du jeu. Si c'est le cas, un groupe de fans a pensé à vous. Un mod est actuellement mis sur pied, et il sortira uniquement sur la version Special Edition de 2016. Il porte le nom « Apotheosis », et le peu qu'on a vu de lui a suffit à nous faire saliver. Il faudra par contre être patient, puisqu'il n'arrivera qu'en 2025. Quant à l'histoire, voici ce qu'on nous a expliqué :