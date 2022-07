Skyrim Together : Reborn. Derrière ce nom se cache un mod coopératif pour The Elder Scrolls V : Skyrim. Eh bien sachez que ce mod va sortir très bientôt et qu'il va permettre à l'utilisateur de jouer jusqu'à 8 joueurs avec un système d'hébergement classique. Pour faire simple, un joueur accueille les autres dans son monde. Il faudra donc que ca soit lui qui héberge les fois suivante.

Un mod qui chamboule Skyrim

Si Skyrim est jouable en coopération, attention car les quêtes bien que synchronisées entre tous les participants ne pourront se démarrer et se terminer avec celui qui héberge la partie. EN fait les autres joeuurs ne pourront pas réaliser de choix narratif.

Skyrim : Together Reborn sera disponible ce vendredi 08 juillet 2022, via la plateforme NexusMods' dans sa version 1.0. Disponible sur PC via Steam, il est aussi utilisable via le Xbox Game Pass, à condition d'avoir la version 1.6 au minimum. Les développeurs préfèrent tout de même prévenir :

S'il vous plaît, gardez cela à l'esprit lorsque vous jouez à Reborn. Le mod ne sera pas parfait. Il plantera occasionnellement, certaines quêtes se briseront, il y aura des bogues. Ce n'est pas réparable. C'est juste la réalité de faire un mod multijoueur au lieu de avoir un énorme studio comme Bethesda qui fait un jeu multijoueur. Pourtant, c'est jouable, c'est amusant, et c'est bien mieux que l'ancien mod Skyrim Together, qui était l'objectif de Reborn.

Voilà qui est dit. Skyrim seul c'est bien, mais à plusieurs c'est mieux. (ou pas).