Bethesda, le développeur derrière le célèbre RPG The Elder Scrolls 5 Skyrim, a publié une nouvelle mise à jour axée sur la correction de bugs et l'amélioration du jeu sur toutes les plateformes. Cette mise à jour vise à résoudre divers problèmes, allant des défauts d'affichage dans les menus à des bugs liés aux mods de Skyrim. Il est assez étonnant de constater que même après tant d'années, Bethesda continue de soutenir son jeu.

Skyrim : 13 ans après, toujours debout

Skyrim, initialement sorti en 2011 sur PC, PS3 et Xbox 360, a connu un grand succès, suivi par l'Édition Spéciale lancée en 2016 sur PC, PS4, Xbox One, et plus tard portée sur Nintendo Switch, PS5 et Xbox Series X. Bethesda a continué à soutenir cette édition avec des mises à jour régulières, y compris des ajouts de contenu significatifs.

La dernière mise à jour de Skyrim - Édition Spéciale apporte plusieurs améliorations spécifiques aux différentes plateformes. Sur l'Epic Games Store, un problème d'affichage des Crédits de Création a été résolu. Les joueurs PlayStation ne devraient plus rencontrer de problèmes de plantage liés à l'écran de Créations, tandis que les joueurs Xbox ne seront plus redirigés vers le menu principal lors du téléchargement du Mode Survie ou de Goldbrand. Mais ce n'est pas tout...

Une grosse liste de problèmes en moins

Modifications pour les Manettes :

Le joystick droit est désormais exclusivement lié au champ de description.

La fonction de recherche est maintenant attribuée au bouton "A", et non plus à la gâchette droite.

Corrections de Bugs :

Les éléments de menu ne « rebondissent » plus.

Les noms des auteurs ne se décalent plus sur la page de détails.

Correction des problèmes nécessitant une double sélection des options de menu lors du retour au menu principal.

Résolution des problèmes avec la barre de téléchargement qui ne s'affichait pas correctement.

Correction d'un bug modifiant l'ordre des captures d'écran entre les sessions.

Petite correction d'un problème faisant apparaître des Créations supprimées dans l'ordre de chargement.

Correction d'un problème de réarrangement de l'ordre de chargement lors de la mise à jour d'une Création.

Affichage correct du message d'avertissement lors du téléchargement d'une Création sans ses dépendances.

Résolution d'un problème empêchant le téléchargement de Créations après un temps prolongé de navigation dans les menus.

Correction d'un bug empêchant parfois le téléchargement de grandes Créations.

La restauration de votre ordre de chargement active désormais correctement les Créations désactivées.

L'option de menu Télécharger toutes les Créations n'entraînera plus la désactivation des Créations précédemment installées.

Annuler Télécharger toutes les Créations n'entraîne plus de crash lors du retour au menu principal.

Le téléchargement et la restauration de l'ordre de chargement sur Bethesda.net ne rencontreront plus d'échecs pour les grands ordres de chargement.

La catégorie Mises à jour dans la liste des Chaînes affiche maintenant les Créations de votre bibliothèque avec des mises à jour disponibles, au lieu des derniers téléchargements.

Les images de la galerie ne changent plus de taille lors de la navigation.

Résolution d'un crash pouvant survenir après le chargement de l'Édition Anniversaire suite à la liaison d'un nouveau compte.

Correction d'un problème pouvant entraîner le téléchargement d'un mauvais ordre de chargement.

Correction du scintillement des flèches sur la bannière lors du premier chargement du menu des Créations.

Les catégories sont maintenant triées par "dernières".

La taille des fichiers s'affiche correctement après la mise à jour d'une Création.

Résolution d'un problème pouvant demander une confirmation de suppression en quittant les menus.

Résolution d'un problème affichant certaines Créations comme acquises même si non achetées.

Le Skyrim Creation Club.

Spécifique à Skyrim sur Epic :

Résolution d'un problème empêchant l'affichage des Crédits de Création dans le compte de l'utilisateur.

Spécifique à Skyrim sur PlayStation :

Correction d'un crash pouvant survenir en entrant à plusieurs reprises dans l'écran des Créations en jeu.

Les noms des Créations ne scintillent plus après téléchargement.

PS5 : Correction d'un crash lors de la navigation dans le menu pendant son chargement.

PS5 : La fonction "Supprimer toutes les Créations" fonctionne désormais comme prévu.

Spécifique à Skyrim sur Xbox :

Correction d'un problème renvoyant le joueur au menu principal lors de la tentative de téléchargement du Mode de Survie ou de Goldbrand.

La case "Afficher le contenu manquant" dans le menu de recherche après le chargement d'une sauvegarde avec des Créations manquantes fonctionne maintenant.

Spécifique à Skyrim sur GOG :

Correction d'un problème empêchant le fonctionnement de l'invite de mise à niveau pour l'Anniversaire.

Correction d'un problème pouvant entraîner une surécriture incorrecte des sauvegardes.

Corrections de localisation.

Pack de Ressources :