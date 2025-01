Même 13 ans après sa sortie, le légendaire The Elder Scrolls V Skyrim est loin d'être mort et nous le prouve en refaisant parler de lui de manière vraiment inattendue.

Très rares sont les jeux jouissant d'une longévité aussi grande que Skyrim. 13 ans après sa sortie, le titre phare de Bethesda continue d'attirer les joueurs, notamment grâce à une fantastique communauté de moddeurs passionnés. En attendant un The Elder Scrolls 6 qui se fait cruellement désirer, le vénérable jeu a récemment connu une improbable résurgence. Un signe comme un autre de sa grande popularité.

Une nouvelle attention toute spéciale autour de Skyrim

Fort de son colossal succès 13 ans plus tôt, Skyrim a depuis été décliné dans toutes les formes possibles et imaginables. Éditions spéciales, éditions anniversaire, portages sur toutes les consoles envisageables, Bethesda a tout fait pour qu'on n'oublie pas le légendaire The Elder Scrolls V. C'est justement à travers sa Special Edition, une sorte de « remaster » sortie il y a huit ans de cela, que le vénérable jeu refait parler de lui de manière positivement surprenante.

Ce week-end, Skyrim Special Edition était en effet à -90 sur Steam, passant donc de 39,99 euros à 3,99 euros. Grâce à cette énorme réduction, cette édition a connu un fulgurant pic de joueurs sur la plateforme de Valve : plus de 67 000 utilisateurs connectés simultanément. Soit environ 2 000 de moins que son plus haut pic à sa sortie il y a huit ans. On est en revanche très loin du pic du jeu original sorti 13 ans plus tôt, s'élevant quant à lui à moins de 290 000 joueurs.

Cela montre cependant encore une fois l'infatigable longévité de Skyrim, même après tant d'années. Cela marque peut-être aussi un certain appétit des joueurs vis-à-vis de la formule « RPG bac à sable » si chère à Bethesda, en attendant un certain The Elder Scrolls 6. Malheureusement, cette suite annoncée il y a maintenant sept ans semble encore bien lointaine, même si son studio semble enfin passé il y a peu à la vitesse supérieure s'agissant de son développement.

