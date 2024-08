Le projet Skyblivion, qui vise à recréer The Elder Scrolls IV: Oblivion dans le moteur de Skyrim, continue de faire des progrès significatifs. Ce mod colossal, entrepris par une équipe de moddeurs passionnés, promet de redonner vie à l’un des RPG les plus emblématiques, en lui offrant une mise à jour visuelle et technique grâce aux capacités du moteur de Skyrim.

Des quêtes classiques revisitée pour ce mod Skyrim

Récemment, les développeurs de Skyblivion ont partagé de nouvelles séquences de jeu mettant en lumière des quêtes bien connues des fans d’Oblivion. Parmi celles-ci, les quêtes Fingers of the Mountain et The Killing Field ont été revisitées avec une attention particulière aux détails. Ces séquences montrent à quel point l’équipe de ce mod de Skyrim s’efforce de rester fidèle à l’original tout en apportant des améliorations significatives aux graphismes et à l’immersion. Par exemple, la ville de Chorrol, l’un des premiers lieux que les joueurs visitent dans Oblivion, a été recréée avec une richesse visuelle qui n’était pas possible dans le jeu original.

Bien que le projet ait fait d'énormes progrès, il n’est pas exempt de quelques bugs, comme l’a souligné le chef de projet, Kyle Rebel. Dans la récente vidéo, certains personnages souffrent encore de problèmes d'affichage typiques de Skyrim, comme des erreurs de couleurs sur les visages. Rebel a tenu à préciser que ces bugs sont connus et que l’équipe préfère les montrer plutôt que de les cacher, offrant ainsi une vision honnête de l’état actuel du projet.

Malgré ces petits défauts, l’équipe de ce contenu gratuit de Skyrim est confiante quant à la sortie du mod en 2025. Le développement avance de manière régulière, mais l’équipe est toujours à la recherche de volontaires pour aider à finaliser le projet. L’objectif est de livrer un produit fini qui répond aux attentes élevées des fans de The Elder Scrolls. D’ailleurs, l’équipe a annoncé qu’elle partagera davantage de détails sur l’avancement du mod de Skyrim d’ici la fin de l’année.

Source : Skyblivion