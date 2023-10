The Elder Scrolls V : Skyrim a sans aucun doute marqué les esprits d'une grosse partie des joueurs qui y ont touché. C'est notamment sa réputation qui a créé l'attente énorme autour du sixième opus, qui peine à donner des nouvelles à la communauté. Quoi qu'il en soit, c'est un bon souvenir pour la plupart d'entre nous, mais pas pour tout le monde. En particulier pour Bruce Nesmith, un ancien vétéran de Bethesda qui était lead designer sur le RPG. Son expérience a lui s'apparente plus au cauchemar qu'à un rêve.

Skyrim, plein de bugs ? Inconcevable

C'est lors d'une interview pour MinnMax que le développeur s'est livré sur le chantier qui a précédé la sortie de Skyrim. Il parlait notamment de la façon dont lui et d'autres collègues se reposaient entre chaque projet d'une telle envergure. Comme bon nombre de ses pairs, ce cinquième opus était d'abord bourré de bugs dans son build de pré-lancement. C'était donc le rôle de Nesmith, entre autres, de jouer au jeu pour les repérer afin de s'en occuper. Au total, il dit avoir passé plus de 1000 heures dessus, seulement voilà, ce n'était pas l'expérience optimale. « Sur les 1000h, j'ai passé 950h sur un jeu cassé ».

En bref, il a probablement dû voir une quantité de bugs astronomique durant 950 heures sur Skyrim. Ce qui devait être épuisant mentalement. Bien évidemment, il ne pouvait en être autrement, et le vétéran explique en détail le fait que c'était normal. « Nous étions encore en train de développer Skyrim, il ne pouvait être que cassé. Cela ne signifie pas que Bethesda est mauvais. Dans chaque studio, sur ces 950 heures, vous jouez à un jeu cassé. Et en plus, tu joues à la même chose encore et encore. ». On n'imagine pas l'effet que ça doit avoir de rencontrer autant de problèmes techniques sur quasiment 1000 heures de jeu.

C'est d'autant plus fatigant quand, à peine celui de Skyrim terminé, il faut transiter sur un autre chantier. Heureusement, il n'est pas question de repartir directement tester un jeu. « Nous n’allons pas commencer au début du processus, et c’est ce qui est excitant, quand il s’agit juste d’idées ou autres. Et donc ça aide réellement à se recharger aussi ». Selon ses propres dires, le studio aide réellement les développeurs à se reposer après chaque lancement, comme pour celui de Skyrim. « Bethesda donne aux gens du temps pour se détendre à la fin d’un projet, alors quand il y en a un qui se termine, on ne met pas immédiatement le nez dans une nouvelle meule ».