Alors que The Elder Scrolls 4 va bientôt avoir droit à un Remake sur l'Unreal Engine 5, un fan remasterise Skyrim surle même moteur, et c'est vraiment impressionnant.

Si le Remake de The Elder Scrolls 4 sur l'Unreal Engine 5 est tout ce qu'il y a de plus officiel, tel n'est pas le cas pour ce pourtant remaster officieux de Skyrim sur le moteur dernier cri d'Epic Games, plus précisément dans sa version 5.5. Ce notamment grâce à ses technologies exclusives que sont Nanite et Lumen. Cependant, le tout se montre extrêmement gourmand, même sur un PC très bien équipé.

Skyrim Remaster : Unreal Engine 5 Edition

Même 14 ans après sa sortie, Skyrim ne veut pas prendre une ride, notamment grâce au travail passionné d'une énorme communauté de moddeurs. Grâce à divers artifices, le vénérable titre peut encore tenir la dragée haute à des mètres étalons graphiques modernes tels que Cyberpunk 2077. Si cela ne suffit pas, un fan travaille actuellement sur un remaster officieux du jeu phare de Bethesda sur l'Unreal Engine 5. Avec l'aide de Nanite et Lumen, celui-ci se refait une belle beauté modernisée, mais à un coût assez terrible.

Comme l'illustre MXBenchmarkPC dans la vidéo ci-dessous, ce remaster sur l'Unreal Engine 5 de Skyrim se montre affreusement gourmand. Même avec une pourtant puissante carte graphique RTX 4080, le framerate descend souvent en-dessous des 45 fps, contre 200 sur le jeu original, même en utilisant divers mods graphiques. Si d'aventure vous voulez voir ce que cela donne sur votre PC, il est possible de le faire via une démo gratuite à télécharger via Google Drive.

Le moddeur a cependant encore beaucoup de chemin à faire pour rendre son remaster officieux de Skyrim jouable sur l'Unreal Engine 5. De quoi s'inquiéter s'agissant du Remake, cette fois bien officiel, de The Elder Scrolls 4 sur le même moteur ? Celui-ci doit pour rappel sortir plus tard cette année, même si nous n'en avons pour l'instant rien vu.

Sources : MXBenchmarkPC sur YouTube ; UE5 Skyrim Unreal via Google Drive