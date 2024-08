Un remake extrêmement attendu par la communauté The Elder Scrolls à venir dans Skyrim donne d'excellentes nouvelles, les choses avancent bien et semblent toujours plus prometteuses.

En développement depuis plusieurs années, deux remakes utilisant le moteur de Skyrim suscitent beaucoup d'intérêt auprès des adeptes des jeux The Elder Scrolls. Le plus attendu des deux, Skywind, prévoyant d'adapter Morrowind, refait parler de lui et fait état de sa progression très prometteuse.

Le remake de Morrowind dans Skyrim donne de très bonnes nouvelles

En attendant The Elder Scrolls 6, les fans de la franchise de Bethesda peuvent toujours compter sur Skyrim pour avoir leur lot d'aventures dans Tamriel. Le jeu le plus moddé de l'histoire peut en effet compter sur une communauté passionnée pour le garnir en nouveaux contenus, 13 ans après sa sortie. Parmi les créations de fans faisant le plus grand bruit, les remakes de Morrowind et Oblivion avec le moteur du cinquième opus sont surveillés avec grand intérêt.

Pour beaucoup, Morrowind est encore aujourd'hui considéré comme le meilleur jeu de toute la licence The Elder Scrolls. Une version modernisée dans Skyrim génère ainsi presque autant d'impatience que le développement du sixième opus à venir. Les créateurs de Skywind ont ainsi donné des nouvelles très prometteurs à cet égard via la Creation Mod Con 2024, une convention mettant en avant les plus belles créations des fans des jeux Bethesda. Via la vidéo ci-dessous, nous avons donc droit à deux heures de gameplay de ce remake extrêmement attendu.

En un an, les fans derrière le projet ont visiblement fait des pas de géant. Il est hélas encore trop tôt pour savoir exactement quand ce remake officieux de Morrowind sera enfin jouable dans Skyrim. Espérons pour le bien de ses créateurs qu'il arrivera avant The Elder Scrolls 6. Ceci étant dit, compte tenu de l'énorme popularité du troisième opus de la franchise, il se pourrait toutefois que la concurrence entre les deux jeux soit rude aux yeux des fans.

Source : TESR Skywind sur YouTube