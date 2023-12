On le sait, la longévité de Skyrim est étroitement liée à celle des mods. Et Bethesda semble bien décidé à en tirer le maximum de profit. Toutefois, une de leurs récentes décisions peine à être acceptée.

La récente mise à jour de Skyrim par Bethesda a suscité une vive réaction de la part de la communauté des moddeurs. Le 5 décembre, Bethesda a lancé une mise à jour importante pour Skyrim sur toutes les plateformes, transformant radicalement le Club de Création en jeu. Le Club de Création a été complètement remplacé par une nouvelle boutique communautaire, nommée simplement "Créations", où des mods payants et autres créations des joueurs peuvent être achetés avec de l'argent réel.

Skyrim et la politique qui ne passe pas

Moins d'un jour après cette mise à jour, certains moddeurs de Skyrim se sont engagés à ne jamais faire payer leurs mods. Un auteur de post, par exemple, exprime sa déception face à ce changement et son désaccord avec le nouveau système de créations, le considérant comme une tentative de capitaliser sur une activité qu'ils apprécient simplement pour le plaisir.

Cette mise à jour a également entraîné des problèmes techniques majeurs. Un joueur particulièrement affecté raconte être "dévasté" après que la mise à jour ait rendu inopérant sa version de Skyrim, qui comprenait plus de 150 mods installés sur plusieurs jours. Ce joueur essaie maintenant de revenir à une version antérieure de Skyrim sur son PC, tandis que d'autres indiquent dans les commentaires qu'ils désactiveront les mises à jour automatiques à l'avenir jusqu'à ce qu'ils soient sûrs que Bethesda ait résolu le problème.

Une mise à jour qui casse tout

Le cœur du problème réside dans le fait que la mise à jour des Créations a corrompu un script crucial, essentiel au fonctionnement de nombreux mods. Cela explique pourquoi des joueurs, qui ne sont pas eux-mêmes moddeurs, expriment leur mécontentement face à cette nouvelle mise à jour de Bethesda et à ses répercussions sur le RPG.

Bethesda a annoncé que l'équipe travaillait avec l'équipe de modding derrière le script pour résoudre le problème. Très clairement, cette situation souligne la tension entre la volonté de monétisation de Bethesda et la passion des moddeurs et joueurs qui perçoivent Skyrim comme une toile ouverte pour la créativité gratuite et partagée.

Starfield, tout comme Skyrim, envisage d'emprunter la même voie en ce qui concerne les mods. L'objectif est de prolonger la durée de vie du jeu pendant au moins 10 ans, suivant ainsi l'exemple du RPG d'Heroic Fantasy. Espérons que Bethesda ne commette pas les mêmes erreurs et que l'ensemble ne soit pas totalement compromis par un système de boutique qui semble énerver plus d'un joueur.