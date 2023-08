Même aujourd'hui, après tant d'années, The Elder Scrolls V : Skyrim demeure l'un des RPG les plus joués. Il apparaît fréquemment dans le top 10 des meilleures ventes Steam lors des soldes. Ce phénomène culturel doit en grande partie son succès à la passion et au talent de sa communauté, constamment déterminée à perfectionner chaque aspect du jeu.

Skyrim se la joue Assassin's Creed

Même si le jeu est solide en lui-même, l'expérience de jouer à Skyrim est nettement améliorée grâce aux mods conçus par des fans dévoués. Aujourd'hui, nous allons justement nous pencher sur l'un d'entre eux : SkyClimb. Comme son nom l'indique, ce mod introduit une mécanique permettant de grimper littéralement sur les murs et autres structures de Bordeciel, le cadre de ce cinquième opus de TES. La bonne nouvelle, c'est que SkyClimb est entièrement procédural, ce qui signifie que vous pouvez escalader n'importe quel relief du jeu en temps réel, sans vous reposer sur une animation pré-enregistrée. Son créateur, Sokco, a partagé deux GIF pour illustrer cela : le premier montre un personnage grimpant un petit mur plutôt que d'emprunter les escaliers, tandis que le second le représente escaladant un toit à Blancherive. On a un peu l'impression de se retrouver dans un Assassin's Creed.

Simple comme bonjour

Utiliser le mod semble extrêmement simple, comme le décrit sa présentation sur le site NexusMod :

Approchez-vous simplement d'un mur ayant un rebord au-dessus de vous à une distance verticale raisonnable. Un indicateur bleu apparaîtra sur un rebord accessible. Appuyez sur le bouton de saut pour y grimper.

Pour le télécharger et en profiter, vous aurez besoin de deux autres mods : EVG Animated Traversal et Papyrus Extender de powerofthree. Cependant, SKSE est également nécessaire, ce qui implique que SkyClimb est uniquement compatible avec la version PC. Vous ne le trouverez pas sur Xbox, PlayStation ou Nintendo Switch. Dommage... Pour ceux qui ne sont pas au courant : SKSE, ou Skyrim Script Extender, est un outil pour PC. Il étend les capacités de script de The Elder Scrolls V : Skyrim. En d'autres termes, il permet d'ajouter des fonctionnalités et des commandes supplémentaires au langage de script du jeu. Cela permet aux moddeurs de créer des mods plus complexes et avancés que ce qui serait possible avec le système de script de base de Skyrim.

SkyClimb est encore en phase bêta, ce qui signifie que des bugs et des problèmes peuvent subsister. Sokco encourage les utilisateurs à les signaler sur la page du mod sur Nexus. Des problèmes tels que l'escalade accidentelle lors d'un enchantement ou l'indicateur bleu apparaissant sur des "objets étranges" ont déjà été résolus. Désormais, l'indicateur ne s'affiche que sur les bâtiments, les rochers, le terrain et d'autres lieux similaires. Vous pouvez retrouver ce mod de Skyrim sur ce lien.

Ce mod vous intéresse t-il ?