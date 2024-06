Malgré ses 13 ans bien tassés, Skyrim ne cesse d'évoluer grâce aux efforts d'une communauté passionnée. Tel est notamment le cas pour l'une de ses meilleures quêtes, qui a droit à une refonte complète qui pourra surprendre même les joueurs vétérans.

Une extension officieuse à l'une des meilleurs quêtes de Skyrim

Les quêtes marquantes de Skyrim ne manquent certainement pas et ont souvent trait aux nombreuses et complexes factions du jeu. Parmi les plus populaires du lot, la Confrérie Noire occupe une place particulière dans les souvenirs de nombreux joueurs. Ce groupe d'assassins agissant dans l'ombre dispose d'une aura unique, avec des personnages iconiques. Grâce au mod « Détruire la Confrérie Noire », jayserpa (téléchargeable via Nexus Mods sur PC) lui offre une profonde réécriture, qui non seulement respecte son identité, mais la renforce.

Celle-ci propose notamment de nouvelles manières de la rejoindre dans Skyrim. Au lieu d'une quête démarrant à Vendheaume, le mod offre plus de liberté en ce sens. Rentrer dans le Sanctuaire prendra également une toute autre tournure, demandant de récupérer différents mots de passe. Comme son nom l'indique, cette extension officieuse demandera de détruire de l'intérieur la Confrérie Noire. Il faudra faire preuve de beaucoup d'ingéniosité en ce sens, tel l'un des doigts de la Main Noire. Pour bien faire les choses, jayserpa a même rajouté de nouvelles lignes de dialogue enregistrées.

Les mods d'excellente facture de cet acabit ne manquent certainement pas dans Skyrim, pouvant transformer ce vénérable titre en un jeu qui n'a pas à rougir des jeux nouvelle génération. Une manière comme une autre d'attendre The Elder Scrolls 6, qui n'est a priori pas près de sortir, mais serait tout du moins en bonne voie chez Bethesda. Même si on sait qu'il sortira bien avant un tout aussi attendu Fallout 5, le studio américain entend prendre son temps pour bien faire les choses et offrir une suite digne de ce nom à l'un de ces titres les plus légendaires.