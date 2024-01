Une bonne surprise attend les fans d'un certain opus de la franchise Elder Scrolls, et Skyrim y est pour quelque chose. On peut remercier les fans pour ça.

Skyrim est un RPG qui n'a plus besoin d'être présenté tant sa popularité parle d'elle-même. C'est un titre culte signé Bethesda qui a réellement marqué les esprits. Mais il y en a eu d'autres avant lui, comme Oblivion ou Morrowind. Ces derniers sont également appréciés par les joueurs, mais ils tombent progressivement dans l'oubli. La communauté a donc pris les choses en main pour éviter ce sort funeste, et c'est ainsi qu'on a une bonne nouvelle à vous annoncer.

Un remaster de Morrowind grâce à Skyrim

The Elder Scrolls V : Skyrim a été (et est toujours) maintenu en vie grâce au travail d'un certain nombre de fans. Ils nous offrent régulièrement des mods qui viennent enrichir la proposition du jeu. Ou la rendre totalement loufoque, c'est au choix. Et justement, il y en a un qui est en train d'être mis sur pied, et il mérite votre attention. Pour cause, il vise à déployer un remaster du troisième opus en se servant du moteur du cinquième. Si on vous en parle, c'est parce qu'on a récemment eu des informations supplémentaires à son sujet, avec du gameplay à l'appui.

Son nom complet, c'est le « The Elder Scrolls V: Skyrim Skywind total conversion mod ». Au moins, c'est plutôt direct, tout en faisant un petit jeu de mots avec Morrowind. De ce qu'on a cru comprendre, le développement se déroule assez bien. Les têtes pensantes derrière le projet l'ont affirmé lors d'un livestream servant de récapitulatif de l'année 2023. Au menu, on a même eu droit à de nouvelles images de gameplay, histoire de nous mettre l'eau à la bouche. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les développeurs ne font pas les choses à moitié.

Pour l'instant, il n'y a pas de date de sortie à relever. C'est déjà rassurant de savoir que le chantier se poursuit sans trop d'accroches. D'ailleurs, sachez qu'un remaster d'Oblivion est aussi dans les tuyaux. L'idée est la même : se servir du moteur de Skyrim pour offrir une refonte graphique du 4. La grosse différence avec l'autre, c'est qu'il est « presque terminé », avec une fenêtre de sortie fixée à l'année prochaine. Reste à savoir qui sortira en premier, lui, ou le remaster officiel qui n'a pas encore été présenté au grand jour. Il nous tarde d'avoir la réponse, mais pour l'heure, la patience est de mise.