Il y a encore de nouveaux mods qui viennent d'arriver pour Skyrim, et ils pourraient bien tout changer à votre aventure. Mais attention, ça risque de rendre la progression plus complexe.

Skyrim et les mods, c'est une longue histoire d'amour. Pour certains, l'expérience proposée par Bethesda est indissociable de ces ajouts venant de la communauté. Et en même temps, ça peut se comprendre. Il y en a pour tout et n'importe quoi. Vous pouvez littéralement métamorphoser votre jeu. Après, vous n'êtes pas forcément obligé de le transformer de fond en comble. C'est le cas de ces nouveaux mods qui changent un aspect crucial du titre. C'est bien pensé, mais ça risque de rendre la tâche plus compliquée.

Une série de mods qui change tout pour Skyrim

Alors, qu'est-ce qui change exactement lorsqu'on les utilise ? En fait, la création de ces mods vient d'une critique faite à l'encontre de Skyrim. Peu importe ce que vous transportez, il n'y a pas de notion de dégradation. Vos armes ne s'émoussent pas, et la nourriture ne pourrit pas. C'est sur ce dernier point que RavenKZP s'est attardé dans sa création un peu spéciale : une série de mods avec un thème commun bien précis. Attention, si vous décidez d'en installer un, vous allez sans doute devoir vous adapter rapidement.

En effet, si on prend par exemple le Simple Food Spoilage System, disponible sur NexusMods, ça fera en sorte que la nourriture que vous transportez pourrisse au bout d'un certain temps. Comme dans la vraie vie. Mais ça vaut aussi pour les carcasses, avec le Simple Carcass Spoilage System, ou les ingrédients avec le Simple Ingredient Spoilage System. D'une manière générale, ces mods vous demandent de rester à l'affût de tout ce qu'il est possible d'ingérer dans The Elder Scrolls V : Skyrim. Ce n'est pas aisé, mais ça a le mérite d'entraver la progression d'une manière simple, mais efficace.

Ces mods vont donc sûrement plaire à celles et ceux qui aiment se rajouter un peu de défi dans leur aventure. Dans le cas de la nourriture, pour ne citer qu'elle, il sera toujours possible de la manger, même à l'état de pourriture. Ceci dit, il vaut se braver pour les conséquences, car il y en aura. Ces mods sont parfaits si on a envie de se prêter à un roleplay « survie » dans Skyrim, chose qui se fait assez souvent au sein de la communauté. En tout cas, on vous invite à y jeter un œil, en plus, c'est d'ores et déjà plutôt apprécié.