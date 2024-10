Dix ans après sa sortie, Skyrim reste un jeu culte. Mais s’il y a bien un point où le jeu a vieilli, c’est dans ses combats. Pour beaucoup de joueurs, affronter des ennemis dans le jeu ressemble plus à frapper un mur qu’à vivre des batailles épiques. C’est là qu’intervient Skytactics – Dynamic Combat Styles, un mod développé par Zzyxzz. Ce mod change complètement la manière dont les PNJ se battent, en les rendant plus imprévisibles et plus agressifs.

Des combats enfin plus dynamiques dans Skyrim

Le système de combat de base de Skyrim a souvent été critiqué pour son manque de profondeur. Les ennemis suivent des schémas répétitifs et attendent passivement leurs coups. Avec Skytactics – Dynamic Combat Styles, chaque ennemi se voit attribuer un style de combat différent à chaque nouvelle partie. Fini les combats prévisibles ! Vous devrez maintenant faire face à des ennemis qui changent constamment de stratégie.

Le mod propose 82 styles de combat différents, couvrant une large gamme d'ennemis comme les gardes, les soldats, les draugr, et même les boss. Vous pourrez donc affronter des ennemis qui attaquent de façon plus agressive ou, au contraire, se défendent habilement selon leur style. Cette variété rend chaque combat plus intense et vous oblige à adapter votre stratégie en fonction de l’adversaire.

Des PNJ qui réagissent enfin

Ce mod ne se contente pas de rendre les ennemis plus actifs. Il modifie aussi la manière dont les PNJ réagissent à vos actions. Par exemple, ils peuvent choisir d’attaquer puissamment si vous tentez de bloquer, ou se défendre lorsqu'ils sentent une attaque venir. Cette dimension plus tactique change complètement la dynamique des combats et vous force à rester constamment sur vos gardes.

Même si le mod ne rajoute pas de nouvelles animations, il exploite au maximum les mouvements existants du jeu de base. Les affrontements sont donc plus stratégiques et moins répétitifs, rendant chaque rencontre avec des ennemis plus intéressante.

