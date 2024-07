Même plus de dix ans après son lancement, The Elder Scrolls V: Skyrim continue d'impressionner grâce aux efforts des moddeurs qui ont considérablement amélioré les mécanismes de jeu et les graphismes. C'est tout simplement bluffant quand on regarde la vidéo (ci-dessous dans la news). Une véritable claque

Skyrim met encore des claques

Récemment, le YouTuber Digital Dreams a publié une vidéo mettant en avant la version de Skyrim de 2024, agrémentée de plus de 3100 mods. Parmi ces améliorations, le shader RT complet de NiceGuy se distingue particulièrement. Ce shader avancé qui utilise le ray tracing permet d'ajouter une illumination globale avec des effets tels que l'illumination diffuse. Mais aussi des réflexions spéculaires, l'occlusion ambiante et des réflexions brillantes. C'est tout un programme qui transforme l'aspect du jeu. À certains moments, on a presque l'impression de jouer à un tout autre jeu.

Malgré le fait que Bethesda se concentre sur le développement du sixième opus de la série, il est peu probable que nous voyions un remake officiel de Skyrim utilisant pleinement les technologies modernes. Cependant, le jeu a déjà été amélioré depuis sa sortie initiale. En 2016, la Special Edition a été lancée, incluant le jeu de base. Toutes les extensions, des graphismes et effets remastérisés, des rayons volumétriques, une profondeur de champ dynamique, des réflexions en espace d'écran, et bien plus encore. En 2021, pour célébrer le dixième anniversaire du jeu, l'Anniversary Edition a été publiée. Ajoutant de nouveaux contenus et des ajustements de gameplay.

The Elder Scrolls V: Skyrim est désormais disponible sur une vaste gamme de plateformes. Y compris PC, PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Xbox 360 et Nintendo Switch. Grâce aux contributions inlassables de la communauté des moddeurs, Skyrim continue d'évoluer et de s'adapter aux standards modernes. Offrant une expérience de jeu enrichie et visuellement époustouflante. Les fans de la série peuvent ainsi redécouvrir Tamriel sous un nouveau jour. En attendant la prochaine aventure de la saga Elder Scrolls.

Source : wccftech