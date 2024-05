Presque treize ans après sa sortie, The Elder Scrolls V: Skyrim de Bethesda continue de captiver les joueurs grâce à son univers riche et surtout immersif. Toutefois, si l'atmosphère et le système de progression basé sur les compétences demeurent impressionnants, le système de combat a quelque peu vieilli. C'est dans ce contexte qu'intervient le moddeur JaySerpa, qui propose un mod visant à revitaliser les combats dans Skyrim. C'est LA bonne idée.

Skyrim à la sauce 2024 ?

Comme le rapporte pcgamesn, ce nouveau mod, intitulé Stress and Fear, enrichit l'expérience de combat en introduisant deux nouvelles conditions d'état affectant les personnages : le stress et la peur. C'est comme le Port-Salut, c'est marqué dessus. Ces états modifient le gameplay en ajoutant des handicaps, ou debuffs, qui influencent la manière dont les joueurs doivent gérer leur personnage.

Le système de stress vise à encourager les joueurs à prendre des pauses entre les combats et à se livrer à d'autres activités dans le jeu. Lorsqu'un personnage est affecté par le stress, ses niveaux de magie et d'endurance diminuent. Pour récupérer ces capacités, le joueur doit participer à des activités relaxantes telles que la pêche, caresser un chien, boire un verre, manger un repas chaud, dormir ou passer du temps dans une auberge de Skyrim. Ce système incite les joueurs à diversifier leurs activités et à profiter davantage de l'atmosphère du jeu. Une riche idée, on doit bien l'admettre.

Par ailleurs, le système de peur introduit une dimension psychologique plus profonde. Par exemple, si un joueur subit un combat particulièrement difficile et manque de se faire tuer, il peut développer une phobie contre l'adversaire en question. Cela se traduit par une réduction de 25% des dégâts infligés à cet ennemi spécifique et une restriction du champ de vision lors des combats contre celui-ci. Pour surmonter cette phobie, le joueur doit affronter et vaincre l'ennemi redouté, ce qui augmentera de manière permanente les dégâts infligés de 10% contre ce type d'ennemi.