Treize ans après sa sortie, The Elder Scrolls V: Skyrim continue de surprendre. Grâce à sa communauté de moddeurs toujours active, le jeu bénéficie d’une véritable renaissance graphique. La dernière révolution en date s’appelle Community Shaders 1.0. Cette mise à jour apporte des avancées spectaculaires, notamment le Physically Based Rendering. Une technologie qui change complètement la façon dont le jeu gère la lumière et les matériaux.

Le PBR, un tournant visuel pour Skyrim

Le PBR, ou rendu basé sur la physique, permet une interaction réaliste entre la lumière et les matériaux. Popularisée dans les jeux modernes depuis 2015, cette technologie donne un aspect bien plus naturel et immersif aux textures. Avec Community Shaders 1.0, Skyrim adopte enfin cette innovation.

Cependant, intégrer le PBR dans un moteur vieux de plus de dix ans n’a pas été simple. Les moddeurs ont dû créer un outil, ParallaxGen, pour rendre les modèles 3D compatibles avec cette technologie. Résultat : des paysages et des objets qui semblent presque réels, surtout avec les mods de textures adaptés. Mais Community Shaders 1.0 ne se limite pas au PBR. Cette mise à jour améliore presque tous les aspects visuels du jeu. Voici quelques nouveautés majeures :

Performance optimisée grâce à une meilleure gestion des lumières dynamiques.

grâce à une meilleure gestion des lumières dynamiques. Rendu différé pour des effets comme l’illumination globale, les réflexions et la diffusion sous la surface.

pour des effets comme l’illumination globale, les réflexions et la diffusion sous la surface. Améliorations des ombres , des reflets et de la gestion de l’eau.

, des reflets et de la gestion de l’eau. Support natif du DLAA et du FSR 3.1 pour un anti-aliasing plus fluide.

pour un anti-aliasing plus fluide. Effets météo retravaillés , avec une gestion plus réaliste de la pluie et des flaques.

, avec une gestion plus réaliste de la pluie et des flaques. Rendu HDR débloqué , idéal pour les écrans modernes.

, idéal pour les écrans modernes. Nouvelles ombres de contact, qui ajoutent plus de profondeur et de réalisme aux environnements.

Tout simplement bluffant

Ces changements ne se contentent pas d’embellir Skyrim. Ils permettent aussi aux joueurs de profiter d’une expérience plus fluide, même avec des configurations modestes. Avec Community Shaders 1.0, Skyrim prouve une fois de plus qu’il est intemporel. Ses graphismes, longtemps critiqués, rivalisent désormais avec ceux de jeux modernes. Et pour les joueurs sur PC, cette mise à jour est une raison de plus de redécouvrir cet univers riche et captivant. Le tout peut se retrouver sur ce lien Nexus.

Source : Nexus