The Elder Scrolls : Skyrim est toujours aussi culte même s'il se fait un peu vieux. Mais avec ce mod, les PNJ ont une seconde jeunesse et sont plus intelligents et forts que vous.

Il n’y a plus vraiment besoin de présenter Skyrim. Ce monument signé Bethesda est toujours aussi culte presque 15 ans après sa sortie. Il a révolutionné le monde ouvert, les RPG et pas mal d’autres aspects de l’industrie vidéoludique. Vous l’aurez compris, on peut lui attribuer des dizaines des qualités, mais il faut se rendre à l’évidence : il a beaucoup vieilli. S’il n’est pas non plus has-been, beaucoup de joueurs PC le nettoient très souvent grâce à de nombreux mods pour améliorer les graphismes ou ajouter de nouvelles fonctionnalités. La dernière en date risque de donner du fil à retordre aux amateurs de challenge.

Skyrim devient plus difficile

Depuis quelque temps, Skyrim a le droit à un nouveau mod, qui améliore grandement l’IA utilisée par les ennemis nommés « NPCs Take Cover ». Ça ne rend pas forcément les dialogues plus savants, mais au combat c’est dévastateur. Comme son nom l’indique, cette fonctionnalité permet aux adversaires de se mettre à couvert en cas de danger. Avant cela, lorsque le joueur était dans une zone inaccessible pour eux, ils se contentaient de rester complètement immobiles. Il suffisait alors de sortir son arc et de tirer jusqu’à ce que le monstre meurt. C’est assez simple comme ajout, mais cela rend les combats à distances bien plus stratégiques.

Ce n’est pas tout, car ce mod rend aussi les PNJ plus dynamiques. Ils se déplacent plus vite et de manière plus aléatoire, ce qui devient compliqué pour viser. Comme si ça ne suffisait pas, ils vous insultent. Eh oui, plus question de rester à l’écart, il faudra venir au front pour « combattre comme un guerrier ! ». À noter que ce mod concerne aussi les animaux. Depuis son installation, son créateur ne s’en passe plus « : Je joue depuis environ une semaine avec ce et il ne cesse de me surprendre et de me mettre au défi à chaque instant. Les PNJ sont désormais trop intelligents », plaisante-t-il sur le site internet NexusMods. Cela peut aussi être une bonne occasion pour vous de tester, si vous avez déjà surmonté tous les challenges de la version originale.

Les mods peuvent faire des merveilles. Un plus particulièrement attirant l’attention des fidèles de la saga Elder Scrolls, car il tente de remastériser le troisième épisode : Morrowind. Pour cela l’équipe de développeurs se servira du moteur de Skyrim. Pour l’instant, il n’y a pas de date de sortie, mais le développement semble très bien se dérouler, comme le raconte le groupe dans leur récap de fin 2023.