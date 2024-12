Vue par beaucoup comme l'une des mécaniques les plus frustrantes dans Skyrim, la fonctionnalité d'attraper et placer des objets reçoit donc enfin un correctif salvateur. Naturellement, ceci n'est pas du fait de Bethesda, mais de la communauté des moddeurs, qui vient une fois encore à la rescousse.

Un nouveau mod de Skyrim indispensable à attraper pour les décorateurs

Encore aujourd'hui, Skyrim est immense bac-à-sable heroic-fantasy intemporel, offrant des aventures très variées pour tous les styles de joueuses et joueurs. Outre la quête principale, il est en effet possible de se forger comme une seconde vie dans Skyrim, fonder une famille ou encore acquérir une maison. Grâce aux mods, le titre légendaire de Bethesda jouit d'une longévité immense (en attendant un certain The Elder Scrolls 6 qui se laisse encore sérieusement désirer), venant encore décupler ces possibilités, et même participer à un conflit digne de la Seconde Guerre Mondiale, entre autres options totalement loufoques.

Malheureusement pour celles et ceux souhaitant jouer aux Sims dans Skyrim, la fonctionnalité de ramasser et placer des objets notamment pour décorer sa demeure s'est toujours montrée des plus frustrantes à utiliser. 13 ans plus tard, le moddeur SkyrimThiago se dévoue enfin pour corriger cela avec le mod fort bien nommé « Better Grabbing ». Celui-ci remplace donc la mécanique de ramasser un objet avec une version plus aboutie, permettant entre autres de faire tourner l'objet attrapé.

Il désactive également le système de collision du moteur physique de Skyrim de l'objet saisi, pour une manipulation nettement plus ergonomique. Mieux encore, il supporte la manette, et dispose de contrôles configurables. Ce mod est toutefois disponible pour l'heure uniquement sur Nexus Mods, et donc exclusif au PC, avec une installation relativement simple, manuellement ou via un Manager de Mods. Vous pouvez quoi qu'il en soit voir comment il fonctionne via la vidéo partagée par le moddeur ci-dessous.

Source : Nexus Mods