Bethesda a beau pour l'instant se concentrer sur Starfield, The Elder Scrolls 6 et Fallout 5, Skyrim continue de vivre sa plus belle vie et ne semble pas prêt à prendre sa retraite. Pour cela, il peut compter sur des fans engagés et passionnés, qui nous proposent parfois des nouveautés que les créateurs du jeu n'auraient pas renié. Tel est le cas du mod qui nous intéresse ici.

Un nouveau DLC officieux pour Skyrim, par des fans pour des fans

Outre ses différentes versions sur à peu près toutes les plateformes, Skyrim a eu en tout et pour tout droit à trois DLC officiels : Dawnguard, centré sur les vampires, Dragonborn centré sur les dragons, et Hearthfire pour se créer son propre foyer en Bordeciel. En 13 ans d'existence, les moddeurs n'ont pas tari d'effort pour proposer d'agrémenter l'aventure de leurs propres créations aux allures de DLC. Voici venir un autre exemple particulièrement remarquable en la matière : Bards College Expansion, par kinggath_creations.

On doit à ce moddeur d'autres créations d'excellente facture comme Sim Settlements pour Fallout 4. Il passe toutefois au niveau supérieur avec ce mod de Skyrim qui s'intéresse, comme son nom l'indique, au collège des bardes. Celui-ci propose en effet une toute nouvelle série de quêtes entièrement doublées, ainsi que tout un florilège de nouveautés pour embrasser pleinement une carrière de barde, une faction quelque peu délaissée par Bethesda, à Bordeciel.

Contrairement à d'autres mods de haute volée pour Skyrim, celui-ci n'est toutefois pas gratuit. Il n'est en effet accessible que sur le Creation Club, pour 1 000 crédits Creation, ou neuf euros. Celui-ci est toutefois disponible autant sur PC que sur Xbox One et Series (pas de version PlayStation en vue pour le moment, hélas), ce qui est plus indéniable par rapport à la plupart des créations de moddeurs, qui se cantonnent généralement à la version PC.

Source : Skyrim Creations