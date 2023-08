Plus de 10 ans après sa sortie, Skyrim continue de cartonner, notamment grâce aux mods de la communauté. Et justement, une belle surprise attend les fans du RPG.

Sorti en 2011, The Elder Scrolls V Skyrim a maintenant plus de dix ans. Malgré son âge avancé, le RPG de Bethesda continue à attirer une communauté de joueurs et joueuses toujours aussi investis. Cette prouesse, on la doit surtout aux mods créés par les fans. Certains d'entre eux ne sont rien de moins qu'impressionnants et proposent des aventures aussi exaltantes que celles du jeu de base. C'est ce que nous promet le mod Apotheosis.

Skyrim a encore de belles années devant lui

Apotheosis est une extension qui conduira le joueur à retourner sur les terres d'Oblivion et un lieu qui se nomme Dreamsleeve. Il proposera évidemment un monde ouvert, potentiellement plus sombre que celui de Skyrim. Quant à sa taille, il est comparé à un gros DLC, mais nous n'avons pas plus d'informations à ce sujet, mais le projet ne manque pas d'ambitions. Voici ce qu'on nous explique vis-à-vis de l'histoire :

Vous commencez votre aventure dans le Dreamsleeve, un monde déchu et tordu, échoué à la fin des temps. Entendez l’appel de Kyne, déesse des tempêtes et Veuve de Shor. Prenez vos armes et surmontez l'étreinte de la mort. Ou est-ce votre destin de devenir un souvenir, effacé et dispersé dans les vents du temps ?

En vérité, ce mod a déjà été annoncé il y a bien des années. À l'époque, Apotheosis devait sortir sur la version standard de Skyrim. Mais l'équipe derrière ce projet a récemment dévoilé une vidéo sur le mod qui est venue apporter quelques précisions en plus de nouvelles images qui raviront les fans. D'abord, nous avons enfin une fenêtre de sortie fixée en 2025 sur PC. La patience sera donc de mise et il ne faut pas espérer le voir débarquer sur consoles à cause de restrictions spéciales. Enfin, Apotheosis n'est plus en développement pour la version de base du jeu. Seuls les détenteurs de la Skyrim : Special Edition de 2016 pourront espérer en profiter.