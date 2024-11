Un nouveau mod pour The Elder Scrolls V: Skyrim, signé par le moddeur bien connu Doodlum, vient apporter une touche d'innovation aux graphismes du jeu. En intégrant les technologies NVIDIA DLAA et AMD FSR 3.1, tout en restant compatible avec les effets visuels ENB, ce mod répond aux attentes de nombreux fans de Skyrim. Il permet ainsi d'optimiser l'expérience visuelle sans sacrifier la qualité graphique ni l'immersion, des aspects essentiels pour les joueurs de longue date.

Skyrim s'améliore encore visuellement

Jusqu'à présent, les options pour améliorer les graphismes de Skyrim étaient limitées. Un mod de PureDark proposait déjà la technologie DLSS de NVIDIA et un support pour AMD FSR 2. Cependant, il manquait la compatibilité avec ENB, ce qui limitait son intérêt pour ceux qui cherchent un rendu visuel parfait. Avec l'arrivée du mod de Doodlum, les joueurs peuvent désormais profiter d'un anti-aliasing avancé sans compromis. Que leur carte graphique soit compatible avec NVIDIA DLSS ou non. Le mod ajuste automatiquement la technologie en fonction du matériel, en passant de DLAA à FSR 3.1 selon les besoins.

Pour les utilisateurs, l’expérience est simple et intuitive. Le mod de Doodlum remplace directement l’anti-aliasing par défaut de Skyrim et optimise la performance visuelle du jeu en intervenant avant les effets de post-traitement. Il n'ajoute aucun menu supplémentaire, rendant son utilisation plus facile. Vous pouvez voir la technologie d’anti-aliasing en cours d’utilisation directement dans le menu ENB sous l'onglet ANTIALIASING. Et pour plus de stabilité, il se désactive automatiquement si ENB n'est pas chargé.

Cependant, il reste une petite limite. Bien que Doodlum ait ajouté la fonctionnalité NVIDIA DLSS Frame Generation, celle-ci ne fonctionne pas avec ENB. Pour contourner ce souci, il recommande l’utilisation de l’outil Lossless Scaling. De plus, étant open-source, le mod est ouvert aux contributions de développeurs. Ceux qui souhaitent l’améliorer peuvent soumettre leurs idées et modifications sur GitHub. Bref, ça n'en reste pas moins une belle évolution. Pour télécharger le mod, c'est par ici.

Source : Nexus