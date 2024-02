Skyrim, sorti en 2011, est un classique du jeu vidéo aujourd’hui. Véritable étalon du RPG, des AAA comme Starfield sorti en 2023 sont encore comparés à ce soft déjà vieux de 13 ans. Pourtant, même après tant d’années, The Elder Scrolls V garde une certaine communauté. Cette dernière l’entretien et le maintien en vie. Bethesda fait de même avec de régulières mises à jour. Il faut dire qu’il serait stupide de lâcher une œuvre avec une telle aura et un tel potentiel. Seulement voilà, peut-être que le studio ne fait pas cela pour les bonnes raisons. Du moins, c’est ce que les joueurs soulignent. Ces derniers en ont marre des mises à jour et supplient même le studio d’arrêter !

Des mises à jour qui gênent les joueurs de Skyrim

Comme pour beaucoup d’autres jeux solo qui ont une énorme longévité, ce qui fait vivre la communauté, ce sont les mods. Skyrim est loin d’échapper à ce constat et en est même l’un des plus friands. Le nombre de mods pour le célèbre RPG est absolument colossal et de nouveaux sont régulièrement créés par les joueurs. Cependant, à chaque mise à jour de Bethesda, tous les enfants de dragon doivent attendre que leurs modifications préférées soient rendues compatibles avec la nouvelle version. Cela peut prendre un certain quand il y en a des centaines d’installées, ou voire même ne jamais se produire. Sur Reddit, beaucoup déclarent que les mises à jour « détruisent » Skyrim en ruinant l’expérience de jeu en plus d’exister pour de très mauvaises raisons.

Pourquoi Skyrim est encore autant mis à jour ?

En effet, ces mises à jour n’apportent aucun contenu supplémentaire en jeu. Si c’était le cas, l’update serait évidemment accueillie avec joie. À ce sujet, l’utilisateur de Reddit IshayuG dit ceci : « Par exemple, si nous avions une troisième extension, j’y jetterais un coup d'œil, mais ce n’est pas le cas. Les mises à jour ne réparent rien, elles n’améliorent rien, elles ne font rien à part actualiser le store ».

Ces updates contiennent seulement des petits mods payants « que personne n’a demandé ». ajoute l’utilisateur. De ce fait, beaucoup d’internautes accusent Bethesda de seulement actualiser le jeu pour en tirer encore quelques sous au détriment des joueurs. Sur Reddit, Current_Interview_33 qualifie même Skyrim de « vache à lait de Bethesda » Il est rare de voir la communauté demander aux développeurs de laisser le jeu tranquille, mais cela est plus que compréhensible dans ce cas. Les joueurs eux-mêmes maintiennent Skyrim en vie et voit le jeu comme un véritable bac-à-sable pour les mods.

Il ne reste plus qu’une chose à faire pour les enfants de dragon concernés : désactiver les mises à jour automatiques. Certains utilisateurs Reddit parlent aussi de la possibilité de revenir aux versions précédentes du jeu : « J'espère qu'un jour il sera possible de revenir aux anciennes versions ». Voilà une vraie mise à jour qui pourrait faire plaisir à la communauté de Skyrim.