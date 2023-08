On ne présente plus le légendaire Skyrim. Le RPG de Bethesda fut une révolution à sa sortie pour la liberté offerte aux joueurs, son univers incroyablement riche et son histoire prenante. 12 ans après sa sortie initiale (et sur tous les supports existants entre-temps), le titre n'a malheureusement toujours pas de suite, The Elder Scrolls 6 se faisant attendre depuis de longues années maintenant. Heureusement, les fans hardcore de la série peuvent patienter grâce au contenu moddé qui continue d'arriver régulièrement dans Skyrim.

Un mod de Skyrim qui devrait faire des heureux

Skyrim ne serait clairement plus aussi joué si la communauté n'agrémentait pas régulièrement le jeu de ses mods. Sur la célèbre plateforme Nexus Mods, un utilisateur nommé Birbwalker21 vient de mettre en ligne un nouveau contenu destiné à l'édition spéciale du jeu. Grâce à lui, le territoire de Bordeciel se retrouve peuplé de nombreuses variétés de raptors. On imagine que le moddeur est fan de Jurassic Park, puisqu'il ne s'agit que d'un des nombreux mods créé par ses soins qui ajoutent des dinosaures au jeu de rôle.

La vidéo de présentation disponible sur sa chaîne YouTube permet de se faire une idée du rendu in-game de sa création. Pour le moment, le mod mis en ligne le 30 juillet dernier a été téléchargé un peu plus de 500 fois. Si vous préférez les contenus encore plus extravagants, l'un de ceux du créateur permet d'ajouter à Skyrim des mammouths... en forme de fromage.

Les mods, la porte ouverte aux dérapages ?

Ce qui est sûr, c'est que cette nouvelle création ne devrait pas se retrouver sous le feu des critiques, contrairement aux mods porno créés par des joueurs, qui utilisent les véritables voix de professionnels du doublage grâce à l'IA. Les premiers concernés étaient montés au créneau, car leur consentement n'avait pas été demandé. De son côté, Nexus Mods indiquait que ces contenus NSFW ne transgressaient en rien la charte de la plateforme. Une polémique bien dommageable qui montre que la flexibilité de Bethesda avec sa communauté concernant la création de mods pour ses titres, comme ça sera le cas avec Starfield, peut malheureusement amener ce type de dérives.