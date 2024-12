En attendant The Elder Scrolls 6, Skyrim en a encore dans le ventre pour nous Skyrim en a encore dans le ventre pour nous impressionner, comme le démontre cette vidéo en 8K avec une tonne de mods.

Skyrim jouit d'une longévité qui peut rendre jaloux bien d'autres titres. Ce grâce à l'une des plus grandes communautés de moddeurs connue à ce jour, afin de le maintenir en forme d'ici l'arrivée a priori encore lointaine de The Elder Scrolls 6. À travers pléthore de mods graphiques ou pour moderniser certains éléments du jeu, le cinquième opus de la franchise a encore de très beaux restes, comme on peut le voir dans cette vidéo du jeu en 8K.

Skyrim fait de la résistance graphique et arrive encore à nous émerveiller

Malgré un moteur clairement plus tout jeune, Skyrim parvient à ne prendre presque aucune ride grâce à une batterie de mods permettant de le maintenir au goût du jour sur le plan visuel. Le titre peut compter en ce sens sur une énorme communauté de moddeurs travaillant au jour le jour sur le vénérable jeu. Cela prend notamment la forme de Wunduniik Wiki, un site mettant à disposition de tout un chacun une collection de mods pour en faire quasiment un jeu moderne. Attention toutefois, cette collection comporte le nombre colossal de plus de 3000 mods. Elle demande donc une machine plutôt robuste pour bien tourner, et surtout beaucoup d'espace de stockage.

Le résultat vaut en tout cas le coup d'œil, comme l'illustre une fois encore Digital Dreams. Dans une vidéo en 8K, la chaîne met en avant la liste de Wunduniik pour afficher un Skyrim presque méconnaissable. Le tout saupoudré en prime d'un support complet du Ray Tracing, histoire de compléter la formule magique. Le tout est naturellement rendu sur un PC de compétition : RTX 4090, Ryzen 9 7950X et 32 Go de RAM DDR5 à 6 000 MHz. Avec tout cela, Skyrim semble donc encore avoir de beaux jeux devant lui, avant l'arrivée de son successeur qu'on attend toujours, six ans après sa première annonce.

Source : Digital Dreams sur YouTube