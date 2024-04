Le vénérable Skyrim continue d'inspirer les joueurs en attendant The Elder Scrolls 6. L'un d'entre eux s'est amusé à recréer des lieux iconiques du titre phare de Bethesda avec l'Unreal Engine 5.

Leo Torres partage ainsi régulièrement le fruit de son travail sur Skyrim. Celui qui nous intéresse ici est la recréation d'Epervine (ou Falkreath en anglais). Et le résultat est un absolu régal pour les yeux. Voyez plutôt.

Skyrim en très grande forme sur l'Unreal Engine 5

En 2016, Bethesda a mis en place un remaster de l'iconique Skyrim via une Édition Spéciale. Même si elle apportait plusieurs améliorations visuelles salutaires, difficile de rester à la page avec son moteur vieillissant. Qu'à cela ne tienne, des fans ont fait de leur mieux via des mods pour remettre ce vénérable titre sorti en 2011 au goût du jour. D'autres se sont même amusés à recréer le jeu sur l'Unreal Engine 5, un moteur impressionnant et à la pointe de la technologie.

C'est notamment le cas de Leo Torres, qui nous partage en l'occurrence une vidéo mettant en avant sa recréation d'Épervine. À l'aide des technologies propres à l'Unreal Engine 5 que sont Nanite et Lumen, le résultat est absolument éblouissant. Qu'il s'agisse de l'exquise qualité des textures ou des effets de lumière saisissants de réalisme, cette sorte de fan-remake est un véritable régal pour les yeux.

Du matériel de pointe pour cet habitué de l'Unreal Engine 5

Ce n'est pas le premier coup d'essai de Leo Torres sur l'Unreal Engine 5 ou sa première recréation de Skyrim sur ce moteur, et son expertise est clairement visible. Sa chaîne YouTube est en effet truffée de vidéos similaires, toutes plus spectaculaires techniquement les unes que les autres. Pour parvenir à ce résultat, il dispose cela dit d'une machine particulièrement musclée. Sa configuration compte en effet notamment une RTX 3090.

Il exploite à ce titre la carte graphique de NVIDIA pour mettre à profit la technologie propriétaire DLAA. Cela permet à ses vidéos d'offrir un rendu particulièrement net au niveau de l'anti-aliasing et des textures. Si vous avez envie de vous évader, nous vous conseillons donc de regarder les autres vidéos de Leo Torres sur sa chaîne YouTube. Une manière comme une autre d'attendre un certain The Elder Scrolls 6, qui se laisse ardemment désirer, mais semble être sur la bonne voie.