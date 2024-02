Skyrim est très loin d'être mort. Et comme toujours, de nouveaux contenus arrivent souvent grâce au travail acharné de la communauté. Partant de ce postulat, on peut apprendre une nouvelle très intéressante.

Depuis la sortie du jeu The Elder Scrolls 5 : Skyrim en 2011, le modding du célèbre RPG de Bethesda a connu un immense succès. Les fans dévoués ont investi une quantité incroyable de temps et d'effort pour créer des mods qui enrichissent l'univers de Tamriel de toutes les manières imaginables. C'est d'ailleurs la raison principale de la durée de vie du jeu, au delà des aspects positifs en terme de gameplay.

Skyrim et le mod attendu

Parmi ces nombreuses créations, un mod à venir promet d'être particulièrement exceptionnel, offrant une expérience enrichie pour les fans de Skyrim à la recherche de contenu. Ce mod inédit, du nom de Lordbound, se profile comme l'un des meilleurs et plus massif de Skyrim à ce jour. Il vise à introduire une quantité stupéfiante de nouveaux contenus dans le RPG de Bethesda. Situé dans la région nouvellement créée de Druadach, ce mod de la taille d'une extension ajoute plus de 60 heures de contenu à Skyrim. Les joueurs pourront ainsi découvrir plus de 40 quêtes différentes et explorer plus de 50 donjons.

En plus de ces ajouts considérables, le mod propose des nouveautés vraiment uniques, comme de nouveaux dialogues vocaux pour les personnages non joueurs, de nouveaux types d'armes, d'armures et de sorts, ainsi que l'introduction de la quête principale la plus vaste de tout le jeu.

Le projet a été annoncé pour la première fois en 2014, et depuis, seules quelques informations ont été divulguées sporadiquement. Le premier trailer a été publié en 2016, offrant un aperçu limité de ce qui était à venir. Selon la page moddb du projet, celui-ci a connu plusieurs interruptions et reprises au cours de son développement. Néanmoins, d'après le dernier billet de blog publié en 2023, le projet est toujours en cours. L'un des développeurs du mod, a partagé une estimation concernant la fenêtre de lancement. En expliquant que le tout pourrait sortir pour fin 2024. De quoi patienter pour The Elder Scrolls 6 ?