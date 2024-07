Après 13 ans d'existence, Skyrim n'a plus beaucoup de secrets pour les joueurs les plus investis. Mais cela risque de grandement changer avec l'arrivée prochaine de ce contenu gratuit digne d'un véritable DLC.

En dépit de son statut légendaire, Skyrim n'en serait pas là où il est 13 ans après sa sortie sans le support indéfectible des moddeurs. C'est justement à une équipe de fans que l'on doit l'un des nombreux mods aux allures d'extension du titre de Bethesda, et particulièrement attendu par la communauté. En gestation depuis très longtemps, celui-ci se fend enfin d'une date de sortie précise.

Cela fait onze ans que Skyrim n'a pas reçu d'extension officielle, la dernière étant Dragonborn, nous faisant visiter l'île de Solstheim dans un combat contre le Sang-de-Dragon corrompu Miraak. Depuis, le titre culte de Bethesda a dû compter sur les moddeurs pour proposer de nouvelles aventures en Bordeciel. L'un d'entre eux, baptisé Lordbound, avait particulièrement suscité la curiosité de la communauté. Ses créateurs promettaient en effet une extension officieuse et particulièrement ambitieuse, proposant une quarantaine de quêtes, une cinquantaine de donjons et une soixantaine d'heures de jeu dans une toute nouvelle région. Qui dit création de fans sur leur temps libre dit toutefois temps de développement très long. Ce dur labeur passionné touche cependant à sa fin, Lordbound se fendant de la date de sortie suivante : mars 2025.

Ce massif DLC officieux de Skyrim place plus précisément son intrigue dans la vallée de Druadach, située à la frontière ouest de Bordeciel et la frontière est de Lenclume. Cette nouvelle aventure promet, selon les moddeurs, « la quête principale la plus massive du jeu ». Trois factions ont également droit à leur propre série de quêtes : les impériaux, les orques et un mystérieux homme au passé trouble. Pour ne rien gâcher, Lordbound dispose de sa propre bande-son et de PNJ entièrement doublés. Un travail proprement remarquable de la part des moddeurs derrière ce projet massif, qu'il convient de saluer comme il se doit.

Une belle manière d'attendre The Elder Scrolls 6

Avec l'ajout d'un DLC officieux aussi massif, Skyrim semble avoir encore de beaux jours devant lui. Rappelons également que des moddeurs travaillent en parallèle sur les Remakes officieux de Morrowind et Oblivion dans le cinquième opus de la franchise. Tant de projets ambitieux et prometteurs qui permettront aux fans d'attendre pour l'encore très lointain The Elder Scrolls 6. Espérons toutefois que Bethesda ne décide pas subitement de patcher massivement Skyrim comme Fallout 4, venant pour ainsi dire ruiner les efforts de ces équipes passionnées pour continuer de faire vivre ces titres iconiques.