Skyrim ne cesse de s’améliorer, et Bethesda a décidé de faire un pas en avant pour faciliter la vie des moddeurs et enrichir encore l’expérience du jeu. Que sait-on exactement ?

Bonne nouvelle pour les créateurs de contenu de Skyrim ! Le Skyrim Exporter, désormais intégré au Creation Kit de la Special Edition, simplifie la vie des moddeurs. Cet outil permet d’exporter facilement des modèles 3D depuis des logiciels comme Blender vers le jeu, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités pour enrichir l’univers du RPG... Qu'est que ca veut dire ?

Un processus simplifié pour les moddeurs de Skyrim

Ainsi, avec le Skyrim Exporter, les artistes peuvent convertir leurs créations en fichiers compatibles avec le jeu sans avoir besoin de logiciels tiers. Cela signifie que les modèles 3D peuvent être exportés directement au format NIF, le format natif du jeu. Que vous souhaitiez ajouter une nouvelle arme, un personnage ou même une structure entière, cet outil facilite grandement le processus.

Les utilisateurs de Blender, un logiciel gratuit et très populaire pour la modélisation 3D, sont particulièrement avantagés. L'Exporter est conçu pour fonctionner directement avec ce programme. Permettant d’importer et d’exporter des fichiers NIF de manière fluide. Cette intégration améliore le workflow des moddeurs et leur fait gagner un temps précieux.

Un belle nouveauté

Enfin, cet outil ne s’arrête pas aux simples modèles. Il prend également en charge les fichiers TRI, utilisés pour les morphs de visages et de corps dans le jeu. En plus, bien qu’encore en développement, le Skyrim Exporter permet d’importer et d’exporter des animations. Ce qui ouvre des perspectives intéressantes pour la création de mouvements personnalisés.

En simplifiant l’intégration de modèles dans Skyrim, l'Exporter encourage encore plus de joueurs à se lancer dans la création. Que vous soyez un moddeur expérimenté ou un débutant, cet outil rend la personnalisation de Skyrim plus accessible que jamais. Avec cet ajout au Creation Kit, Skyrim continue de s’imposer comme un terrain de jeu créatif pour des millions de fans. Alors, prêts à donner vie à vos idées ?

Source : Bethesda