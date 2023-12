Contre toute attente, Skyrim, l'un des plus gros succès de Bethesda, s'est offert une énorme mise à jour qui va sans doute vous intéresser. On relève effectivement de beaux ajouts.

Skyrim, c'est un peu la poule aux œufs d'or de Bethesda, et ce n'est pas compliqué de savoir pourquoi. Pour beaucoup, le RPG fut l'un des plus marquants de la dernière décennie, allant jusqu'à dire qu'il fait partie des plus grands du genre. Il est sorti il y a environ douze ans, et pourtant, le studio ne l'a jamais vraiment abandonné. En vérité, il est toujours mis à jour, et le dernier patch en date est plutôt massif. Ce sera peut-être un bon argument pour revenir sur le jeu.

Un énorme patch pour Skyrim

Attention, cette update est uniquement disponible pour les détenteurs de la Special Edition et Anniversary Edition de Skyrim. Au menu, on a notamment la compatibilité officielle avec le Steam Deck de Valve, ce qui va sûrement être une bonne nouvelle pour pas mal de monde. Mais ça ne s'arrête pas là, puisqu'on relève également la compatibilité avec les écrans large sur PC (16:9,16:10, 21:9 et 32:9). Si ça ne suffit pas à vous convaincre, Bethesda a une autre surprise en réserve.

Elle concerne les créations de la communauté, comme les mods par exemple. Il sera maintenant possible d'y accéder via un menu spécial baptisé Créations. Il est même possible de s'inscrire à un programme mis en place par la firme, le Bethesda Game Studios Verified Creator. Concrètement, ça permet de fixer un prix à ses créations, et pour chaque vente, le créateur touche des royalties. C'est une méthode assez surprenante, et il faut maintenant attendre de voir ce que ça donnera sur le long terme.

Creations offre une plate-forme améliorée non seulement pour accéder au contenu créé par la communauté pour Skyrim Special Edition, mais aussi pour permettre aux développeurs et aux passionnés de présenter leurs créations à un public plus large. Les joueurs peuvent parcourir et télécharger du contenu directement dans le menu Créations du jeu.

Notes de patch de la nouvelle mise à jour

Outre ces gros changements, la mise à jour apporte énormément de correctifs. Certains joueurs ont noté que c'était un peu étrange de les amener aussi tard dans Skyrim, mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. On ne va pas vous lister toutes les retouches ici, mais plutôt celles qu'on considère comme véritablement importantes à retenir.

Les menus Mods et Creation Club ont été combinés dans un menu Créations.

La fonction de vérification de la création manquante a été ajoutée pour résoudre le problème des créations. manquantes lors du chargement d’un fichier de sauvegarde.

Stockez votre commande active et récupérez-la sur Bethesda.net.

Pack de ressources ajouté au jeu pour aider les créateurs.

Seulement pour les joueurs Epic

Correction d’un problème empêchant les manettes Xbox d’être reconnues.

Seulement pour les joueurs PlayStation

Résolution d'un problème forçant l’appareil photo du joueur à faire face au nord en sortant du menu Personnage sur un cheval.

Correction d'un blocage qui pouvait se faire sur l'écran après le chargement d'une sauvegarde.

PS4 : icône du bouton Options réparée.

PS5 : Correction d’un désalignement avec les balles dans la liste de quêtes.

Seulement pour les joueurs Xbox